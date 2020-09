Через карантин маски для обличчя залишаються обов'язковим аксесуаром для українців. Ми зробили добірку 11 українських брендів, які випускають захисні маски. У них можна і на вечірку піти, і пересуватися містом красиво. Читайте також: Із попкорном і козячим сиром: Multiplex створив власний бренд морозива Dis/order З осені 2019 року бренд створив три колекції масок для обличчя, одна з яких - у співпраці з сучасними митцями й мисткинями. Спочатку маски призначалися для захисту мешканців від забрудненого повітря. У новій колекції — маски з текстурами дерева та вугілля. У процесі їх створення, зокрема, брав участь український художник Микита Кадан. Ціна: 300 грн Де купити: Facebook Nagolovy Лімітована колекція масок від сервісу оренди та студії з виробництва незвичайних головних уборів і аксесуарів Лесі Патоки. Кожен різновид маски представлений ​​тільки у ста примірниках. Матеріал — матовий тонкий неопрен. Ціна: 700 грн Де купити: Instagram Vita Kin Київська дизайнерка пропонує двошарові маски з льону з тонкою ручною вишивкою. До колекції увійшло сім видів декоративних масок. Ціна: $160 Де купити: сайт Juliya Kros Ці маски від дизайнерки Юлії Перекрьостової увійшли у 20-ку найбільш креативних у світі за версією Forbes. Серед незвичайних елементів — застібка-блискавка посередині або сітчастий верх. Для створення масок дизайнерка використала залишки тканини зі своїх останніх двох колекцій. Ціна: 100% бавовна — 140 грн, лакова екошкіра — 220 грн, змінний фільтр із мельтблауна — 1 шт./8 грн ⠀ Де купити: Instagram Андре Тан Благодійні багаторазові маски чорного кольору. Гроші від продажу переводять київським лікарням, які приймають хворих на коронавірус. Основна тканина — поліестер, підкладка зроблена з віскози. Ціна: 79 грн Де купити: сайт Roussin Маски від київської дизайнерки Софії Русинович. У колекції є рефлективні (відбивають світло) маски, чорні бавовняні та з розписом. Ціна: 300 грн Де купити: Instagram Sayya Багаторазові маски з неопрену з принтами з різних колекцій київського бренду жіночого одягу. Усередині шов герметично закритий бавовняною бейкою. Прибуток від їхнього продажу буде перерахований Національному інституту фізіотерапії і пульмонології ім. Ф. Яновського. Ціна: 200 грн Де купити: сайт Who is it Гендерно-нейтральний бренд із Києва робить маски з принтами зі своїх колекцій. Усі маски виготовлені з бавовни. Такі маски рекомендують носити не більше трьох годин, після чого прати й прасувати. Ціна: 150 грн Де купити: сайт Dodo Socks Двошарові маски від українського виробника шкарпеток і білизни з принтами у вигляді правил поведінки під час пандемії коронавірусу. Матеріал — бавовна й еластан. Ціна: 70 грн Де купити: сайт Bobkova Бренд української дизайнерки Христини Бобкової. Створюють маски з матеріалу, який, за словами творців, зберігає свої захисні властивості протягом двох місяців щоденного використання. У рамках ініціативи Starenki та Foodies кожну третю маску відправляють пенсіонеру безкоштовно. Ціна: 220 грн Де купити: Facebook Arber Маски від одеського бренду чоловічого та жіночого одягу. Однотонні двошарові маски роблять з бавовни, а також з поліестеру й віскози. Ціна: 49-79 грн Де купити: сайт Нагадаємо, раніше ми писали про шість українських виробників крафтового морозива. Фото: Dis/order, Nagolovy, Vita Kin, Juliya Kros, Andre Tan, Roussin, Sayya, Who is it, Dodo Socks, Bobkova, Arber