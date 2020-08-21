Через карантин маски для обличчя залишаються обов'язковим аксесуаром для українців. Ми зробили добірку 11 українських брендів, які випускають захисні маски. У них можна і на вечірку піти, і пересуватися містом красиво. Читайте також: Із попкорном і козячим сиром: Multiplex створив власний бренд морозива З осені 2019 року бренд створив три колекції масок для обличчя, одна з яких - у співпраці з сучасними митцями й мисткинями. Спочатку маски призначалися для захисту мешканців від забрудненого повітря. У новій колекції — маски з текстурами дерева та вугілля. У процесі їх створення, зокрема, брав участь український художник Микита Кадан. Ціна: 300 грн Де купити: Facebook Лімітована колекція масок від сервісу оренди та студії з виробництва незвичайних головних уборів і аксесуарів Лесі Патоки. Кожен різновид маски представлений тільки у ста примірниках. Матеріал — матовий тонкий неопрен. Ціна: 700 грн Де купити: Instagram Київська дизайнерка пропонує двошарові маски з льону з тонкою ручною вишивкою. До колекції увійшло сім видів декоративних масок. Ціна: $160 Де купити: сайт Ці маски від дизайнерки Юлії Перекрьостової увійшли у 20-ку найбільш креативних у світі за версією Forbes. Серед незвичайних елементів — застібка-блискавка посередині або сітчастий верх. Для створення масок дизайнерка використала залишки тканини зі своїх останніх двох колекцій. Ціна: 100% бавовна — 140 грн, лакова екошкіра — 220 грн, змінний фільтр із мельтблауна — 1 шт./8 грн ⠀ Де купити: Instagram Благодійні багаторазові маски чорного кольору. Гроші від продажу переводять київським лікарням, які приймають хворих на коронавірус. Основна тканина — поліестер, підкладка зроблена з віскози. Ціна: 79 грн Де купити: сайт Маски від київської дизайнерки Софії Русинович. У колекції є рефлективні (відбивають світло) маски, чорні бавовняні та з розписом. Ціна: 300 грн Де купити: Instagram Багаторазові маски з неопрену з принтами з різних колекцій київського бренду жіночого одягу. Усередині шов герметично закритий бавовняною бейкою. Прибуток від їхнього продажу буде перерахований Національному інституту фізіотерапії і пульмонології ім. Ф. Яновського. Ціна: 200 грн Де купити: сайт Гендерно-нейтральний бренд із Києва робить маски з принтами зі своїх колекцій. Усі маски виготовлені з бавовни. Такі маски рекомендують носити не більше трьох годин, після чого прати й прасувати. Ціна: 150 грн Де купити: сайт Двошарові маски від українського виробника шкарпеток і білизни з принтами у вигляді правил поведінки під час пандемії коронавірусу. Матеріал — бавовна й еластан. Ціна: 70 грн Де купити: сайт Бренд української дизайнерки Христини Бобкової. Створюють маски з матеріалу, який, за словами творців, зберігає свої захисні властивості протягом двох місяців щоденного використання. У рамках ініціативи Starenki та Foodies кожну третю маску відправляють пенсіонеру безкоштовно. Ціна: 220 грн Де купити: Facebook Маски від одеського бренду чоловічого та жіночого одягу. Однотонні двошарові маски роблять з бавовни, а також з поліестеру й віскози. Ціна: 49-79 грн Де купити: сайт Нагадаємо, раніше ми писали про шість українських виробників крафтового морозива. Фото: Dis/order, Nagolovy, Vita Kin, Juliya Kros, Andre Tan, Roussin, Sayya, Who is it, Dodo Socks, Bobkova, Arber
Dis/order
Nagolovy
Vita Kin
Juliya Kros
Андре Тан
Roussin
Sayya
Who is it
Dodo Socks
Bobkova
Arber
Через карантин маски для обличчя залишаються обов'язковим аксесуаром для українців. Ми зробили добірку 11 українських брендів, які випускають захисні маски. У них можна і на вечірку піти, і пересуватися містом красиво.
Читайте також: Із попкорном і козячим сиром: Multiplex створив власний бренд морозива
З осені 2019 року бренд створив три колекції масок для обличчя, одна з яких - у співпраці з сучасними митцями й мисткинями. Спочатку маски призначалися для захисту мешканців від забрудненого повітря.
У новій колекції — маски з текстурами дерева та вугілля. У процесі їх створення, зокрема, брав участь український художник Микита Кадан.
Ціна: 300 грн
Де купити: Facebook
Лімітована колекція масок від сервісу оренди та студії з виробництва незвичайних головних уборів і аксесуарів Лесі Патоки. Кожен різновид маски представлений тільки у ста примірниках. Матеріал — матовий тонкий неопрен.
Ціна: 700 грн
Де купити: Instagram
Київська дизайнерка пропонує двошарові маски з льону з тонкою ручною вишивкою. До колекції увійшло сім видів декоративних масок.
Ціна: $160
Де купити: сайт
Ці маски від дизайнерки Юлії Перекрьостової увійшли у 20-ку найбільш креативних у світі за версією Forbes. Серед незвичайних елементів — застібка-блискавка посередині або сітчастий верх. Для створення масок дизайнерка використала залишки тканини зі своїх останніх двох колекцій.
Ціна: 100% бавовна — 140 грн, лакова екошкіра — 220 грн, змінний фільтр із мельтблауна — 1 шт./8 грн ⠀
Де купити: Instagram
Благодійні багаторазові маски чорного кольору. Гроші від продажу переводять київським лікарням, які приймають хворих на коронавірус. Основна тканина — поліестер, підкладка зроблена з віскози.
Ціна: 79 грн
Де купити: сайт
Маски від київської дизайнерки Софії Русинович. У колекції є рефлективні (відбивають світло) маски, чорні бавовняні та з розписом.
Ціна: 300 грн
Де купити: Instagram
Багаторазові маски з неопрену з принтами з різних колекцій київського бренду жіночого одягу. Усередині шов герметично закритий бавовняною бейкою. Прибуток від їхнього продажу буде перерахований Національному інституту фізіотерапії і пульмонології ім. Ф. Яновського.
Ціна: 200 грн
Де купити: сайт
Гендерно-нейтральний бренд із Києва робить маски з принтами зі своїх колекцій. Усі маски виготовлені з бавовни. Такі маски рекомендують носити не більше трьох годин, після чого прати й прасувати.
Ціна: 150 грн
Де купити: сайт
Двошарові маски від українського виробника шкарпеток і білизни з принтами у вигляді правил поведінки під час пандемії коронавірусу. Матеріал — бавовна й еластан.
Ціна: 70 грн
Де купити: сайт
Бренд української дизайнерки Христини Бобкової. Створюють маски з матеріалу, який, за словами творців, зберігає свої захисні властивості протягом двох місяців щоденного використання. У рамках ініціативи Starenki та Foodies кожну третю маску відправляють пенсіонеру безкоштовно.
Ціна: 220 грн
Де купити: Facebook
Маски від одеського бренду чоловічого та жіночого одягу. Однотонні двошарові маски роблять з бавовни, а також з поліестеру й віскози.
Ціна: 49-79 грн
Де купити: сайт
Нагадаємо, раніше ми писали про шість українських виробників крафтового морозива.
Фото: Dis/order, Nagolovy, Vita Kin, Juliya Kros, Andre Tan, Roussin, Sayya, Who is it, Dodo Socks, Bobkova, Arber