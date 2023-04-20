Не лише вишиванки: 8 українських брендів, що створюють одяг та аксесуари в етнічному стилі

Намисто з косівською керамікою, вишиванки на честь Григорія Сковороди, а також весільні сукні в етнічному стилі – ми зібрали 8 брендів, що створюють стилізовані етнічні речі, а також копії автентичних задля популяризації української культури.

Вишиванки Etnodim носять акторка Кетрін Винник, учасники гурту Kalush та президент Зеленський. Бренд постійно експериментує із вишивкою та створює нові орнаменти.

Наприклад, одну із вишиванок Etnodim присвятив Розстріляному відродженню, вона потрапила до архіву музею Івана Гончара . Також бренд створив вишиванку Bayka , присвячену Григорію Сковороді.



Вартість: вишиванки – від 3200 грн

Де придбати: сайт , магазин у Києві, вул. Верхній Вал, 58/28

Бренд “Ґаптувальня” народжений у Івано-Франківську. Він поєднує сучасні силуети і традиційну українську вишивку задля того, щоб переосмислити традиційне вбрання та зробити його елементом повсякдення.

Засновниця бренду Наталя Гергелюк перейняла захоплення вишиваним одягом у власній родині, з дитинства надихаючись естетикою українських орнаментів.

Бренд шиє такі елементи народного костюму, як керсетка, кептар, а також весільні сукні та сорочки з дизайнерськими та традиційними вишивками. У 2021 році бренд випустив до Дня вишиванки капсульну колекцію шовкових аксесуарів з вишивкою, надихнувшись різьбленими елементами гуцульських скринь.

У кептарі бренду виступає лідер гурту Kalush Олег Псюк, а вишиту сукню “Ґаптувальні” вдягала для привітання українців з Різдвом Олена Зеленська .

Вартість: керсетка – 12800 грн, весільна сукня – від 11000 грн

Де придбати: сайт , Івано- Франківськ, пр. Фортечний, 1 Галерея Бастіон, Львів, вул. Шевська 12, ТЦ Вернісаж, 2

“Зерно” – це київський бренд, який заснували у 2014 році. Акцент – на етнічному дизайні.

“Ми звертаємося до народного строю, бо він зберігає віками вироблену доцільність крою, глибину художнього чуття й найголовніше — духовні прагнення народу. Створюємо одяг, який має сенс”, – так бренд пояснює своє бачення.

Тут можна знайти репліку традиційної корсетки, яку носили жінки Наддніпрянської України, бойківський кептар, сорочки із вибійками ручної роботи, жупани, а також аксесуари, як зі старої скрині.

Вартість: спідниця Одарка з вибійкою – 6300 грн, керсетка – 9790 грн

Де придбати: сайт , магазин у Києві, вул. Братська 8a, другий поверх, офіс 205

Ярина Дронь та Андрій Паславський, засновники бренду “Видимо Невидимо” відтворюють старовинні намиста та інші традиційні прикраси з фотографій, а також виготовляють стилізовані намиста, сережки, хрести, дукачі та інше.

Майстри намагаються використовувати традиційні матеріали, білі корали та срібні дармовиси, такі, як в старовинному намисті.

Вартість: срібні сережки – 3300 грн , дукач латунний — 1100 грн, намисто з перламутру на 5 низок — 3500 грн

Де придбати: сайт , instagram

Студія Олени Дідик шиє стилізоване традиційне вбрання. Тут можна замовити кишені на поясі, шовкові хустки, вовняні та жакардові спідниці та сорочки. Речі шиють здебільшого в одному екземплярі.

Бренд бореться із “шароварщиною”, переосмислюючи, але не ламаючи традицію українського вбрання. Сама дизайнерка понад 15 років досліджує традиційну українську культуру та їздить в етнографічні експедиції.

Вартість: спідниці 2500-5500 грн, кишені – від 900 грн, хустки – від 500 грн, комплект хустка та кишеня – 1300-1900 грн

Де придбати: instagram

Львівський бренд вишитого одягу працює вже більше 13 років. Hoyra створює осучаснений та традиційний вишитий одяг для чоловіків, жінок та дітей.

«Ми мріємо про те, щоб український одяг почав сприйматися більше, ніж вишита сорочка», — розповідає засновниця бренду Ірина Христинич.

Вартість: блуза “Борщівські квіти” – 6500 грн, двосторонній жилет “Гойра” – 14000 грн

Де придбати: сайт

У “Майстерні Мокоша” пропонують пошити репліки старовинних сорочок з традиційною вишивкою з різних регіонів України. Майстерню заснувала запоріжанка Наталія Матвєєва, яка вже 10 років займається вивченням традиційної української вишивки.

Кожна сорочка унікальна, адже майстриня не повторює замовлень.

Вартість: залежить від замовлення

Де придбати: instagram

Це бренд сучасних українських прикрас, натхненних традиційними мотивами, що виготовляє намиста, чокери, згарди, сережки та браслети. Майстерня та магазин працюють у Львові.

У бренда можна придбати прикраси з використанням косівської кераміки, натурального каміння та венеційського скла.

Більшість виробів унікальні або створені у лімітованій кількості. Проте також бренд створює колекції, основними акцентами яких є намистини з білої глини та з авторським розписом.

Вартість: намисто “Шепіт вітру” – 3250 грн , намисто “Розписана душа” – 6200 грн

Де придбати: сайт , магазин – Львів, вулиця Театральна, 24



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Фото: соцмережі брендів