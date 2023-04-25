Для ЗСУ розробили робота-помічника, який може виконувати розвідку та евакуйовувати поранених

Компанія харківського інженера SkyLab розробила інноваційного наземного робота-помічника Sirko-S для задоволення потреб Збройних сил України.

Про це пише Dev.ua .

Керівник команди, харківський інженер Євген Рвачов розповів, що UGV Sirko-S — унікальний наземний робот, який здатний транспортувати вантажі, виконувати розвідку, забезпечувати безперебійний зв’язок між підрозділами та навіть допомагати у ремонтних роботах.Одним з ключових функцій, які здатний виконувати Sirko-S, евакуація поранених.

Універсальний робот має високу маневровість, безпеку та зручність, а також денну чи термальну камеру, режим “слідуй за мною” для автономного пересування за оператором, оминання перешкод за допомогою лазерних відстанемірів по периметру, стабільність Off-road.

Технічні характеристики робота-помічника:

Автономне перевезення до 150 кг

Обʼєм для транспортування 800*400*200 мм

Швидкість 12 м/год

Дальність 5 км (за наявності ретранслятора)

Вага (без корисного навантаження) 50 кг

Загальні габарити 1100*800*500 мм

Раніше ми писали , що стартап еfarm.pro розробив безпілотний комплекс для розмінування полів, який за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.

Фото: Євген Рвачов