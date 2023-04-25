Для ЗСУ розробили робота-помічника, який може виконувати розвідку та евакуйовувати поранених

Компанія харківського інженера SkyLab розробила інноваційного наземного робота-помічника Sirko-S для задоволення потреб Збройних сил України.
Про це пише Dev.ua.
Керівник команди, харківський інженер Євген Рвачов розповів, що UGV Sirko-S — унікальний наземний робот, який здатний транспортувати вантажі, виконувати розвідку, забезпечувати безперебійний зв’язок між підрозділами та навіть допомагати у ремонтних роботах.Одним з ключових функцій, які здатний виконувати Sirko-S, евакуація поранених.
Універсальний робот має високу маневровість, безпеку та зручність, а також денну чи термальну камеру, режим “слідуй за мною” для автономного пересування за оператором, оминання перешкод за допомогою лазерних відстанемірів по периметру, стабільність Off-road.
Технічні характеристики робота-помічника:
Раніше ми писали, що стартап еfarm.pro розробив безпілотний комплекс для розмінування полів, який за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.
Фото: Євген Рвачов