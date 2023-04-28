Біля Софії Київської, де знайшли мури XVIII століття, відкрили пекарню «Завертайло»

У Києві на Володимирській, 24 а відкрили другу пекарню «Завертайло». Раніше там знайшли мури XVIII століття .

Про відкриття повідомив власник закладу Станіслав Завертайло. Також він розповів, що після досліджень виявилось, що знайдена цегляна кладка – це залишок фундаменту огороджувальної стіни Софійського монастиря XVIII століття.

Елемент фундаменту після облаштування нових сходів до закладу частково залишать відкритим. Кольоровий мармур на сходах відтворюватиме контур знахідки. Саму знахідку помістять під броньоване скло з цілодобовою підсвіткою та вентиляцією.

Також підприємець пояснив, що у листопаді 2022 року історичну знахідку біля Софії Київської не “заливали бетоном” , а законсервували на зиму під наглядом експертів Інституту археології.

Нагадаємо, що раніше на цьому місці працював ресторан «Рибний базар».