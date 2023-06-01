До і після: АТБ відновив магазин у Бучі після руйнувань

У Бучі після реконструкції відновив роботу магазин АТБ, що зазнав руйнувань під час окупації міста.

Магазин на вулиці Тарасівській, 2В відкрили 1 червня.

Після окупації там був зруйновний фасад, пробита обстрілами стеля.

“Неможливо забути про тих, хто постраждав і втратив своїх близьких у період окупації. Неможливо пробачити усі скоєні звірства. Але життя триває і кожне понівечене місто повинно відновлюватися та квітнути, бути комфортним та зручним для мешканців”, – йдеться у повідомленні компанії, повідомляє RAU.

Це четвертий магазин мережі, що працює в Бучі.

Раніше ми писали, що у Бучі встановлять меморіал та пам'ятні дошки загиблим тероборонівцям та бучанцям.