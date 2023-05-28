У Бучі встановлять меморіал та пам'ятні дошки загиблим тероборонівцям та бучанцям: візуалізація

У Бучі обговорили проєкт встановлення меморіалу та пам'ятних дошок по вулиці Яблунській, 144.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

На місці вбивства восьми тероборонців вирішили зробити мурал та пам’ятні дошки. Це Анатолій Прихідько, Святослав Туровський, Андрій Матвійчук, Віталій Карпенко, Андрій Вербовий, Валерій Котенко, Денис Руденко та Андрій Дворніков.

Поряд також встановлять меморіал для більш як 60 бучанців, які загинули по всій вулиці Яблунській та у мікрорайоні Склозавод.

"Проєкт ще потребує допрацювання, але вже є попередньо узгоджені рішення"

Раніше ми писали, що у Бучі відбудували вулицю Вокзальну, де розбили колону росіян.

Фото: Анатолій Федорук