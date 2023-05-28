У Бучі встановлять меморіал та пам'ятні дошки загиблим тероборонівцям та бучанцям: візуалізація

310
Валерія Гуржий
share share

У Бучі обговорили проєкт встановлення меморіалу та пам'ятних дошок по вулиці Яблунській, 144.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

На місці вбивства восьми тероборонців вирішили зробити мурал та пам’ятні дошки. Це Анатолій Прихідько, Святослав Туровський, Андрій Матвійчук, Віталій Карпенко, Андрій Вербовий, Валерій Котенко, Денис Руденко та Андрій Дворніков.

Поряд також встановлять меморіал для більш як 60 бучанців, які загинули по всій вулиці Яблунській та у мікрорайоні Склозавод.

"Проєкт ще потребує допрацювання, але вже є попередньо узгоджені рішення"

Раніше ми писали, що у Бучі відбудували вулицю Вокзальну, де розбили колону росіян.

Фото: Анатолій Федорук

Опубліковано: 28 травня 2023
share share
Дивіться, як будують першу в Україні школу за допомогою 3D-принтера Дивіться, як будують першу в Україні школу за допомогою 3D-принтера Вночі Київ атакувала рекордна кількість дронів: є руйнування у кількох районах Вночі Київ атакувала рекордна кількість дронів: є руйнування у кількох районах Котлета по-київськи: як приготувати культову страву Котлета по-київськи: як приготувати культову страву Українка створила перший у світі комікс про борщ Українка створила перший у світі комікс про борщ Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела" На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.