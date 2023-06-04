На Київщині відкрили першу у світі ІТ-пасіку

На Київщині запрацювала перша у світі ІТ-пасіка, яка є україно-польським проєктом “AmoHive”, що має освітню та наукову функцію.

Про це повідомили у Проєкті USAID "Економічна підтримка України".

Зараз ІТ-пасіка – це 10 експериментальних вуликів з поліпропілену, оснащені сонячними панелями та сенсорами, якими бджоляр може керувати зі смартфону. Інформація з датчиків передається на сервер, а звідти на телефон.

Через застосунок у телефоні можна перевірити температуру у вулику, вологу, вагу в реальному часі, кількість назбираного меду, а також є функція GPS-навігатора.

У травні ці вулики заселили бджолиними родинами трьох порід – Українська степова, Карпатка, Карніка. Зараз на пасіці спостерігають над тим, як поводяться бджоли, у разі потреби можуть регулювати температуру, вологість у вулику, адже ці показники впливають на захворюваність бджіл, а отже і результат їхньої роботи – кількість зібраного меду.

Над створенням такого вулика працювала команда фахівців з України та Польщі. Патент на свій винахід оформили в Україні.

Раніше ми писали, що киянин збирає гроші на машину часу. Її планують створити в Таїланді.

Фото: проєкт USAID "Економічна підтримка України"