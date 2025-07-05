На Боричевому току знайшли стародавній глечик під час підготовки до реставрації будинку

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Ірина Маймур
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У будинку на вул. Боричів тік, 20/4 археологи знайшли майже цілий старовинний глечик та уламки ще двох.

Знахідку виявили під час досліджень перед реставрацією історичної будівлі, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”.

Будинок звели в 1831 році для причту церкви Миколи Доброго. У 1990-х тут працював Музей бджільництва, нині споруду готують до оновлення. Реставраційні роботи виконує бюро VIHAREV Architects & Engineers під керівництвом Миколи Віхарєва.

Археологічні розкопки почалися після демонтажу радянської бетонної підлоги на цокольному поверсі будинку. За чотири дні дослідники встигли розкрити частину фундаменту і знайти нові артефакти.

Окрім розкопок, команда заповідника разом із ГО “Україна Інкогніта” провела фотограмметричну та геодезичну зйомку. На основі цієї інформації створять цифрову 3D-модель пам’ятки та обмірні креслення.

Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

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Опубліковано: 05 липня 2025
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