У Франції вперше за 100 років дозволили купатись у Сені

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Ірина Маймур
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5 липня у Франції офіційно відкрили сезон купання в річці Сена — вперше за останні 100 років.

Про це повідомляє BBC.

Фото: Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Президент Емманюель Макрон назвав відкриття Сени “спадщиною Олімпійських і Паралімпійських ігор”, які пройшли у 2024 році. Саме торік плавці й триатлоністи змагалися на відкритій воді у спеціально розчищених водах річки.

На Сені облаштувані три спеціальні зони для громадського купання: біля Ейфелевої вежі, поблизу собору Нотр-Дам та у східній частині Парижа.

Фото: Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Фото: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Фото: Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

На березі встановили роздягальні, душові кабіни та пляжні меблі. Одночасно у воді можуть перебувати від 150 до 300 осіб. За безпекою стежитимуть рятувальники. Сезон триватиме до 31 серпня.

Купання в річці було заборонене з 1923 року через забруднення. За останні два десятиліття фахівці зафіксували суттєве покращення якості води, зокрема зменшення кількості фекальних бактерій.

На програму очищення Сени держава витратила понад €1,4 млрд.

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Опубліковано: 05 липня 2025
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