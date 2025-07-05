У Франції вперше за 100 років дозволили купатись у Сені
5 липня у Франції офіційно відкрили сезон купання в річці Сена — вперше за останні 100 років.
Про це повідомляє BBC.
Президент Емманюель Макрон назвав відкриття Сени “спадщиною Олімпійських і Паралімпійських ігор”, які пройшли у 2024 році. Саме торік плавці й триатлоністи змагалися на відкритій воді у спеціально розчищених водах річки.
L’un de mes prédécesseurs, alors Maire de Paris, a rêvé d’une Seine où chacun pourrait nager. Demain sa promesse sera tenue.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2025
C’est un héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris après 100 ans d’interdiction, un travail collectif, une fierté pour le pays.
Merci… pic.twitter.com/KhymFPgIy1
На Сені облаштувані три спеціальні зони для громадського купання: біля Ейфелевої вежі, поблизу собору Нотр-Дам та у східній частині Парижа.
На березі встановили роздягальні, душові кабіни та пляжні меблі. Одночасно у воді можуть перебувати від 150 до 300 осіб. За безпекою стежитимуть рятувальники. Сезон триватиме до 31 серпня.
Купання в річці було заборонене з 1923 року через забруднення. За останні два десятиліття фахівці зафіксували суттєве покращення якості води, зокрема зменшення кількості фекальних бактерій.
El baño en el Sena— Mavi Doñate (@mavidonate) July 5, 2025
Baignade dans la Seine pic.twitter.com/hpTzMIBAlH
На програму очищення Сени держава витратила понад €1,4 млрд.