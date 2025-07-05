У Франції вперше за 100 років дозволили купатись у Сені

5 липня у Франції офіційно відкрили сезон купання в річці Сена — вперше за останні 100 років.

Про це повідомляє BBC.

Фото: Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Президент Емманюель Макрон назвав відкриття Сени “спадщиною Олімпійських і Паралімпійських ігор”, які пройшли у 2024 році. Саме торік плавці й триатлоністи змагалися на відкритій воді у спеціально розчищених водах річки.

L’un de mes prédécesseurs, alors Maire de Paris, a rêvé d’une Seine où chacun pourrait nager. Demain sa promesse sera tenue.



C’est un héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris après 100 ans d’interdiction, un travail collectif, une fierté pour le pays.



Merci… pic.twitter.com/KhymFPgIy1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2025

На Сені облаштувані три спеціальні зони для громадського купання: біля Ейфелевої вежі, поблизу собору Нотр-Дам та у східній частині Парижа.

Фото: Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Фото: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Фото: Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

На березі встановили роздягальні, душові кабіни та пляжні меблі. Одночасно у воді можуть перебувати від 150 до 300 осіб. За безпекою стежитимуть рятувальники. Сезон триватиме до 31 серпня.

Купання в річці було заборонене з 1923 року через забруднення. За останні два десятиліття фахівці зафіксували суттєве покращення якості води, зокрема зменшення кількості фекальних бактерій.

El baño en el Sena

Baignade dans la Seine pic.twitter.com/hpTzMIBAlH — Mavi Doñate (@mavidonate) July 5, 2025

На програму очищення Сени держава витратила понад €1,4 млрд.