Помер актор Джуліан Мак-Магон, відомий за роллю в серіалі “Всі жінки - відьми”

2 липня у віці 56 років помер австралійський актор і модель Джуліан Мак-Магон.

Про це пише Deadline.

Мак-Магон помер у Флориді після боротьби з раком. Інформацію про це підтвердила його дружина.

“Джуліан любив життя. Він любив свою сім’ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і своїх шанувальників. Його найглибшим бажанням було приносити радість якомога більшій кількості людей”, — розповіла Келлі Мак-Магон.

Актор — син 20-го премʼєр-міністра Австралії. Він починав свою карʼєру як модель і був обличчям джинсової марки Leviʼs.

Мак-Магон відомий насамперед за роллю напівдемона Коула Тернера — одного з найяскравіших персонажів телесеріалу “Всі жінки — відьми”. Саме з нього й розпочалася акторська кар’єра Джуліана.

Ще більше визнання він отримав завдяки драматичному серіалу “Частина тіла”, де втілив роль пластичного хірурга доктора Крістіана Троя.

Також актор зіграв Доктора Дума у​​ фільмах “Фантастична четвірка” і “Фантастична Четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера” у 2005 та 2007 роках, а пізніше з'явився у трьох сезонах серіалу “ФБР: Найбільш розшукувані”.

Останньою роллю Мак-Магона була роль в детективному серіалі Netflix “Резиденція”.

Фото: Spelling Television/Warner Bros