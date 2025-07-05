Oasis зіграли перший концерт після 16-річної перерви
Британський рок-гурт Oasis вперше возз'єднався на сцені після 16-річної перерви.
Про це пише The New York Post.
NIGHT ONE— Oasis (@oasis) July 4, 2025
Cardiff
04.07.25#OasisLive25 pic.twitter.com/MKCwdBvH8a
Виступ відбувся 4 липня на стадіоні Principality у столиці Вельсу Кардіффі. Це початок світового туру Oasis Live ’25, у межах якого гурт зіграє 41 концерт у США, Японії, Австралії, Бразилії та інших країнах.
This is absolutely mind blowing 🤯— Mainly Oasis (@mainlyoasis) July 5, 2025
Oasis - Acquiesce last night
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Як повідомляють журналісти, між братами Галлагерами майже не було взаємодії протягом двогодинного концерту, крім дуже коротких обіймів наприкінці.
Фанати співали разом із гуртом хіти Morning Glory, Supersonic, Half the World Away, Stand by Me та інші. Пісню Live Forever брати присвятили футболісту "Ліверпуля" Діогу Жота, який нещодавно загинув в автокатастрофі в Іспанії.
Oasis has performed "Live Forever" in tribute to Diogo Jota pic.twitter.com/t8vFIHMgQG— The Immortal (@TheImmortal007) July 5, 2025
Oasis заснували в Манчестері у 1991 році. Колектив проіснував 17 років і припинив діяльність у 2009-му, коли Ноель Галлагер залишив склад через конфлікт із братом.
Фото: Facebook / Oasis