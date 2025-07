Oasis зіграли перший концерт після 16-річної перерви

Британський рок-гурт Oasis вперше возз'єднався на сцені після 16-річної перерви.

Виступ відбувся 4 липня на стадіоні Principality у столиці Вельсу Кардіффі. Це початок світового туру Oasis Live ’25, у межах якого гурт зіграє 41 концерт у США, Японії, Австралії, Бразилії та інших країнах.

Як повідомляють журналісти, між братами Галлагерами майже не було взаємодії протягом двогодинного концерту, крім дуже коротких обіймів наприкінці.

Фанати співали разом із гуртом хіти Morning Glory, Supersonic, Half the World Away, Stand by Me та інші. Пісню Live Forever брати присвятили футболісту "Ліверпуля" Діогу Жота, який нещодавно загинув в автокатастрофі в Іспанії.

Oasis заснували в Манчестері у 1991 році. Колектив проіснував 17 років і припинив діяльність у 2009-му, коли Ноель Галлагер залишив склад через конфлікт із братом.

