Петиція із закликом зберегти український дубляж набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті президента з вимогою зберегти український дубляж для іноземного кіно набрала необхідну кількість голосів.

Петицію підписали понад 25 тисяч людей за чотири дні. Її створив Павло Скороходько, актор та режисер дублювання, офіційний голос Гаррі Поттера , у відповідь на поданий президентом до Верховної Ради законопроект “Про застосування англійської мови в Україні".

Скороходько зазначає, що український дубляж вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання.

“Його скасування, хай поступове, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації", – йдеться в петиції.

Автор закликає залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитись кінофільми.

Нагадаємо, що 28 червня президент Володимир Зеленський подав законопроект, яким запропонував закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.

Одна з норм передбачає покази фільмів мовою оригіналу. Ця пропозиція викликала дискусії в кіноспільноті.