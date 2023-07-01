Де дивитись кіно просто неба: 6 літніх кінотеатрів Києва та Київщини

У Києві цього літа запрацювало декілька майданчиків, де можна подивитися кіно під відкритим небом. Розповідаємо, що показують цього сезону в столичному автокінотеатрі, а також, де проглянути хіти українського кінопрокату «Памфір» і «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила».

На ВДНГ на локації “Поляна” відбуваються покази просто неба мультфільмів та фільмів для всієї сім’ї. Відвідувачі можуть сісти на розкладні стільці зі спинками або на крісла-мішки поряд зі столиками. Тут показують такі хіти як “Зоряний пил”, “Хто в домі тато”, “Впіймай мене, якщо захочеш”.

Актуальний розклад можна подивитись на сторінці в Instagram .

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1, локація “Поляна ВДНГ та Сад Гамаків"

Вхід – вільний

Автокінотеатр “Кінодром” розташований на території кіностудії імені Довженко.

Тут можна замовити попкорн, ход-доги, курячі крильця та напої. Щодня відбувається по одному сеансу після 21:00.

Адреса: вул. Олександра Довженка, 4

Вартість: 200 грн

Тут можна зустріти захід сонця на схилах Протасового Яру, замовити їжу та напої і насолодитись улюбленими кінострічками. Традиційно відвідувачі можуть проголосувати за фільм, який хочуть проглянути цього тижня на сторінці в Instagram .

Адреса: вул. Протасів Яр, 23а (заїзд з вул. Амосова, 10)

Вхід – вільний, проте перебування у закладі передбачає замовлення страв та напоїв

В амфітеатрі інноваційного парку Unit.City протягом тижня з 3 по 9 липня триватимуть покази українського кіно просто неба.

Покази розпочнуть в понеділок, 3 липня, фільмом «Мирний 21». Надалі вони відбуватимуться щодня о 18:00. Також у програму ввійшли стрічки: «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», «Історії українського ІТ», «Найкращі вихідні», «Я працюю на цвинтарі», «Щедрик», «Памфір».

Адреса: UNIT.City, Амфітеатр, вул. Дорогожицька, 3

Вхід – вільний. Реєстрація – тут .

На “Арт-заводі Платформа” кінотеатр під відкритим небом працює цілий день під час серії заходів Picnic . Їжу та напої можна придбати на фудкортах простору. Анонси з наступними заходами можна відслідковувати на сторінці арт-простору в Instagram.



Адреса: вул. Якова Гніздовського, 1а

Вартість: від 200 грн

Київщина

В Ірпені з 23 червня запустили щоденні кінопокази просто неба у парку Центральний. Біля екрану буде розташована скринька, куди можна задонатити гроші на потреби ЗСУ. На місці можна орендувати м’які крісла. Програма показів – тут .

Адреса: м. Ірпінь, Центральний парк

Вхід – вільний

Фото: Moroz Oleg, Unit City, прокат 100 коліс