У Музеї війни відкрили виставку французького вуличного художника C215

У Києві в виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрили виставку французького вуличного художника Крістіана Ґемі, відомого як C215.

На виставці представлені найновіші роботи митця, створені в Україні під час повномасштабної російсько-української війни.

Вони є рефлексією автора на жорстокість агресора та хоробрість українського народу в боротьбі за свою свободу й мирне майбутнє всієї Європи.

З перших днів вторгнення С215 підтримує Україну, він створював графіті в різних регіонах України – від муралів у Києві та Львові до малюнків у Бучі й Гостомелі.

Фото: МКІП