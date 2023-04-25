Вуличний художник із Франції створив графіті в Ірпені, Гостомелі й Бородянці: фото

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Ірина Маймур
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Французький вуличний художник Крістіан Гемі, він же С215, намалював серію графіті в Ірпені, Гостомелі й Бородянці.

Про це повідомляє ITV.

Один із малюнків митець залишив біля Ірпінського РАГСу. На ній зображений син Крістіана Габін в українській вишиванці. Вперше цю роботу Крістіан Гемі намалював минулої весни біля зруйнованого будинку в Києві. Згодом вона стала частиною виставки «Слава Україні!».

Також він створив кілька графіті біля зруйнованих будівель в інших містах та селищах Київщини. Зокрема в Гостомелі намалював пташку, а в Бородянці — портрет Лесі Українки та літню пару.

C215 не вперше завітав до України. Навесні минулого року він прикрасив своїми малюнками Бучу, Гостомель, Київ та Львів.

Раніше ми писали, що нові вітрини ЦУМу на Хрещатику прикрасили квіти від сестер Фельдман.

Фото: ITV

Опубліковано: 25 квітня 2023
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