Постільна білизна: як вибрати комплект для гарного сну

Якість та тривалість сну залежить від багатьох факторів. Температура та вологість повітря, ергономіка ліжка, положення тіла — всі ці нюанси впливають на відпочинок. Вирішальну роль грає постільна білизна. Якщо вона цупка, вкрита ковтунцями та несвіжа, можна навіть не сподіватися на комфорт. Натомість м’яка та приємна на дотик постіль дозволяє швидко налаштуватися на релакс та сприяє миттєвому засинанню.

Важливо мати в господарстві хоча б кілька повноцінних комплектів, щоб своєчасно змінювати та прати їх. Вибрати постільну білизну, яка забезпечить міцний сон, можна за п’ятьма критеріями.

Бренд

Переконатися, що виробник постелі заслуговує уваги дозволяють різні способи. Найефективніше — купити невеликий виріб (наприклад, наволочку) та перевірити, як поводить себе в експлуатації. Якщо часу на подібні експерименти обмаль, варто орієнтуватися на досвід інших користувачів:

почитати відгуки,

переглянути відеоогляди,

запитати у друзів чи знайомих.

Від бренду залежить не лише якість пошиття та довговічність домашнього текстилю, а й ціна.

Призначення

Виділяють три види постільної білизни:

Дитяча. Орієнтована на малюків, тому часто яскрава, з привабливим дизайном. Доросла. Зі стриманим, лаконічним оформленням. Ідеально вписується в будь-який інтер’єр. Універсальна. З вигляду нейтральна, може бути принтованою, але без дитячих картинок.

Розмір

Існують набори стандартних та нестандартних розмірів. Перші продаються у всіх профільних магазинах, а другі — здебільшого шиють на замовлення. Класична форма спальних приналежностей — прямокутна, але можна зустріти набори з круглим простирадлом чи квадратною підковдрою.

В базовій розмірній сітці всього 4 варіанти:

Односпальний. Для стандартного вузького ліжка, призначеного для одного користувача.

Двоспальний. Для диванів та ліжок шириною не більше 200 см.

Півтораспальний. Щось середнє між двома попередніми різновидами.

Євро або королівський. З максимальними можливими параметрами — 2,2 х 2,4 метра.

Якість

Постільне приладдя безпосередньо контактує з тілом, тому вимоги до якості дуже високі:

Міцність. Щоб уникнути бактерій, прати постіль потрібно раз на тиждень. Далеко не кожна тканина може витримати настільки часті механічні впливи та взаємодію з мийними засобами. Пропускання вологи. Уві сні, особливо у спекотну погоду, люди пітніють. Якщо білизна погано пропускає рідину, спати доводиться у «калюжі». Гладка, добре оброблена поверхня. Неохайно прошиті краї або грубі нитки можуть спровокувати подразнення. Добра повітропроникність. Тканина, що не дихає, негативно впливає на терморегуляцію організму.

Серед матеріалів, які відповідають переліченим вище характеристикам: бавовна, бязь, сатин, льон, натуральний шовк, тенсел.

Склад набору

Традиційний комплект постелі містить 4 предмети: 2 наволочки, підковдру та простирадло. В розширених наборах — 2 додаткових «пошивки» на великі подушки, а замість простирадла — ергономічне з резинками для надійної фіксації на бортиках ліжка. Також можна купити моно набір, який складається лише з простирадл або наволочок.

Грамотний та відповідальний підхід дозволяє підібрати постільну білизну, на якій сняться лише гарні сни, а тіло максимально розслабляється та відновлюється після важких робочих днів.