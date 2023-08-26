Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити

Знайшли вісім місць, де можна влаштувати незабутній відпочинок. Серед них – глемпінг посеред лавандового поля, будиночок на дереві в Карпатах, відреставрована сільська хата і кемпінг на страусиній фермі.

Влаштувати собі відпочинок у стилі прованс можна у глемпінгу Mandra Lavandia , що розташований посеред лавандового поля на березі Хаджибейського лиману на Одещині.

На території є 5 глемпів з видом на лавандове поле та лиман, відкритий басейн і сауна для більш прохолодної погоди, працює ресторан. Також доступний приватний пляж.

Можна відпочивати з домашніми тваринами.

Вартість: 1 ніч за двох дорослих – 5000 грн (включено сніданок)

Де: с. Протопопівка, Одеський район, Одеська область

Якщо хочеться відчути себе частинкою природи, без сходження на гору з наметами, для цього підійде будиночок на дереві Sirimiri. Він розташований у місті Яремче на панорамному схилі гори, і дає можливість насолодитись мальовничими видами при цьому маючи всі зручності поряд.

Обід та вечерю можна замовити прямо на місці, це буде сет з продуктами та інструкція, як самостійно приготувати страви за рецептами шеф-кухаря.

Також, на кухні будиночку завжди є чай, кава, печиво та посуд для приготування їжі.

Сніданок входить у вартість проживання.

Поряд є чани, рафтинг, можна поїхати на екскурсію, або покататись на конях.

Вартість: 7 500 грн/ніч

Де: Івано-Франківська обл., м. Яремче, присілок Ямна

Якщо хочеться відпочити біля Дніпра, не залишаючи міста, на території Гідропарку почав працювати кемпер-парк "Мінімаліст". Він розташований на території SkvoSpace.

У наявності є два кемпери. Перший розрахований на двох гостей. Він має велике ліжко, що трансформується в обідній стіл, диван та компактний душ, щоб відчути весь дух подорожі на кемпері. На кухні можна знайти чай та кавомашину. Також біля будиночку є тераса та барбекю з усім необхідним.

Другий кемпер також підходить для двох людей. Він з повноцінним душем. У кемпері є газова плита з духовкою та пічкою для піци, капсульна кавомашина, бойлер та холодильник з морозильною камерою. На терасі є гриль та місця для відпочинку.

На території простору можна замовити вегетаріанські страви та безалкогольні напої.

Ціни: 2650 грн за 2 гостей у будній день, 3000 грн за 2 гостей у вихідний день

Де: Гідропарк, Броварський проспект 2

У цьому комплексі можна засинати з видом на зорі і зустрічати світанки з видом на Петрос та Говерлу.

Купольний готель ﻿SkyPod розташований біля Буковелю на висоті більше 1 км.

В кожному куполі є власна міні-кухня з усім необхідним приладдям для приготування їжі, а також повноцінна ванна кімната з душовою кабіною,туалетом та вмивальником.

Завдяки наявності опалення готель працює цілий рік (купол обігрівається інвенторним кондиціонером, у разі вимкнення світла можна скористатись пічним опаленням).

Ціни: будні дні 4000 грн,вихідні дні 5000 грн за 2 осіб (сімейний з дітьми на 1000 грн дорожче)

Де: в селі Яблуниця, Івано-Франківська область

Історико-культурний комплекс в Радомишлі пропонує відпочинок у середньовічному стилі. На місці старого млина тут облаштували приватний музей української домашньої ікони та старожитностей, папірню, готель та ландшафтний парк.

У процесі реставрації історики з’ясували, що гранітний фундамент млина належав папірні 1612 року (за іншими даними — 1616). Папірня була побудована у вигляді фортифікаційної споруди для потреб лаврської друкарні.

Тепер в історичній споруді, шо нагадує замок, працює комплекс відпочинку. Готель має 10 номерів з власною назвою та стилістикою.

На місці можна відвідати майстер-клас з виготовлення паперу за технологією XVII століття, пройти детокс-програму або прогулятись хвойним лісом.

Ціни: 2500-3500 грн (сніданок та майстер-клас включено)

Де: м. Радомишль, Житомирська область

У сімейному парку відпочинку в Ясногородці можна відвідати страусину ферму, відпочити біля басейну, або піти на дегустацію вин на виноробні Wineidea.

Для тих, хто хоче залишитись на ніч, працює кемпінг. Малі намети вміщують до 2 дорослих та до 2 дітей, великий намет до 4 дорослих. Всередині є двоспальне ліжко, міні-холодильник, у великому наметі – система кондиціонування.

Ціни: день в парку (страусина ферма, екскурсія) – 300 грн, відпочинок біля басейну – 700 грн, екскурсія на виноробню та дегустація вина: 600 гривень з людини. Кемпінг: малий намет – 1000-1500 грн/доба, великий намет 2000-2500 грн/доба.

Де: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32

Ініціатива Спадщина.UA , що займається відновленням старовинних будівель та відродженням села Поморяни, на Львівщині, у серпні відкрила першу садибу для відпочинку. Тут можна відчути сільський колорит, влаштувати тематичну фотосесію та побути у тиші.

Садиба розташована навпроти Поморянського замку в центрі містечка. Всередині: у спальні – два ліжка, у кухні-вітальні – диван, обідній стіл та кухонний блок, є побутова техніка, душ, Wi-Fi.

Можна гостити з тваринами.

Частину доходу перераховують на відродження селища.

Ціни: перша та друга ніч – 800 грн/доба; наступні – 400 грн/доба; проживання – мінімум 2 доби.

Де: с. Поморяни, Львівська область

У сферичних наметах на березі Чорного моря можна зустрічати незабутні світанки і засинати під терапевтичні звуки хвиль.

Глемпінг розташований в 20 кілометрах від Одеси. Для бронювання доступні три куполи, в котрих є ліжко з ортопедичним матрацом, санвузол, кондиціюванням, кухня з плитою, фільтрованою водою, кавоваркою й електрочайником, тераса із шезлонгами та Wi-Fi. Можна замовити чан із травами з видом на море.

Глемпінг працює в усі сезони.

Ціни: від 5000 гривень/доба

Де: с. Нова Дофінівка, Одеська область