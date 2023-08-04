"Спадщина.UA" відкрила першу садибу для відпочинку у відреставрований хаті на Львівщині

“Спадщина.UA” відкрила першу садибу для відпочинку в Поморянах, що на Львівщині у відреставрованій хаті.

“Віримо, що хоч це і маленький, проте системний крок до розвитку культурно-туристичного потенціалу маленького містечка з великою історією, про який ми мріяли роками”, – кажуть в “Спадщина.UA”.

Садиба розташовананавпроти Поморянського замку в центрі містечка.

Всередині: у спальні – два ліжка, у кухні-вітальні – диван, обідній стіл та кухонний блок, є побутова техніка, душ, Wi-Fi.

Можна гостити з тваринами.

Вартість проживання: перша та друга ніч - 800 грн / доба; наступні - 400 грн / доба; проживання – мінімум 2 доби.

Частину доходу перераховують до фонду «Спадщина.UA», яка відроджує селище Поморяни та займається відновленням історичних будівель.