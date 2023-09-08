"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала проїздні квитки

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Валерія Гуржий
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В "Укрзалізниці" виправили технічну помилку в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, через яку частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Наприкинці липня виявили, що у посадочному документі міжнародного сполучення відомості для пасажира, умовні позначки і типи вагонів подані виключно недержавною мовою.

Факт подання інформації на квитках інформації недержавною мовою в УЗ пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, яка оперативно була виправлена.

Фото: Укрзалізниця

Опубліковано: 08 вересня 2023
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