“Укрзалізниця” продаватиме квитки до Хелма й Перемишля лише онлайн

733
Марія Іващук
share share

З 26 липня “Укрзалізниця” розширює перелік напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн, повідомляє перевізник.

Так УЗ хоче боротися із квитковими шахраями.

Відтепер квитки на потяги нічні сполучення до найбільш популярних міжнародних хабів — Перемишля та Хелма продаватимуть виключно через електронні канали продажу: мобільний застосунок УЗ, офіційні чат-боти та сайт.

Крім того, повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна виключно через каси.

В «Укрзалізниці» додали, що квитки на потяги Київ – Відень, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Мукачево – Будапешт поки що продають і повертають лише через каси, бо інтеграція із партнерами-залізницями ще триває.

Квитки на усі міжнародні рейси “Укрзалізниці” стають доступними за 20 діб до поїздки.

Фото: Unsplash

Опубліковано: 26 липня 2023
Укрзалізниця
share share
На Лісовому масиві більшість входів у будинки та закладів недоступні для людей з інвалідністю: дослідження На Лісовому масиві більшість входів у будинки та закладів недоступні для людей з інвалідністю: дослідження КМДА направила власнику історичного будинку на Хмельницького припис про зупинку будівництва КМДА направила власнику історичного будинку на Хмельницького припис про зупинку будівництва У центрі Львова хочуть встановити дерев'яні компостні вбиральні У центрі Львова хочуть встановити дерев'яні компостні вбиральні «Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови «Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови Good bread відкриває у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю з майстернями, лекторієм та пекарнею Good bread відкриває у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю з майстернями, лекторієм та пекарнею Київські активісти реставрують старовинні двері університету Шевченка Київські активісти реставрують старовинні двері університету Шевченка Біля Золотих воріт відкрили оновлений бар Prostir з музичними вечірками і благодійними заходами Біля Золотих воріт відкрили оновлений бар Prostir з музичними вечірками і благодійними заходами Супермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи: які саме Супермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи: які саме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.