“Укрзалізниця” продаватиме квитки до Хелма й Перемишля лише онлайн

З 26 липня “Укрзалізниця” розширює перелік напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн, повідомляє перевізник.

Так УЗ хоче боротися із квитковими шахраями.

Відтепер квитки на потяги нічні сполучення до найбільш популярних міжнародних хабів — Перемишля та Хелма продаватимуть виключно через електронні канали продажу: мобільний застосунок УЗ, офіційні чат-боти та сайт .

Крім того, повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна виключно через каси.

В «Укрзалізниці» додали, що квитки на потяги Київ – Відень, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Мукачево – Будапешт поки що продають і повертають лише через каси, бо інтеграція із партнерами-залізницями ще триває.

Квитки на усі міжнародні рейси “Укрзалізниці” стають доступними за 20 діб до поїздки.

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