Куди піти у Києві 3-5 травня: фестиваль пива на ВДНГ, благодійний ярмарок та Великдень у Софії

Протягом 3-5 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль пива на ВДНГ, прем'єра вистави "Тускульські бесіди" у Театрі на Подолі, виставка квітів на Співочому полі, святкування Великодня у Софії Київській та благодійний ярмарок у Broen.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На Garden Beer Weekend будуть представлені 15 пивоварень і більше 150 сортів пива, а також різноманітна кухня - українська, німецька, італійська, турецька, чеська, американська, грецька та кримськотатарська.

Ще буде 2 сцени з більше ніж 20-ма музикантами та відомими DJ. 3 травня запалюватимуть Сhico&Qatoshi, Вrykulets, Freaky Siren, Mitskevych, XXV Kadr&Olvipmiss, а 4 травня виступатимуть Рarfeniuk, Тeslenko, Кazaxoslav, Veronika, Krylata та Jane.

Також на заході буде лекторій, виставка митців та різноманітні ігри.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т. Академіка Глушкова, 1

Коли: 3 травня з 16:00, 4-5 травня з 12:00

"Тіло свободи" - благодійна виставка, де представлені роботи українського митця Алека Фрінзи. Його полотна написані не пензлем, а людськими тілами. Представлені роботи можна купити, а гроші з їх продажу підуть на ЗСУ.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив

Коли: до 12 травня з 12:00

Вперше в Україні п’єса американського драматурга зі світовим ім’ям Річарда Нельсона у його власній постановці. Події відбуваються в 46 році до н.е. Це твір про владу і зловживання владою — у Стародавньому Римі, який має резонанс у наш час. "Тускульські бесіди" переосмислює напружену взаємодію між Брутом, Кассієм і Цицероном, яка призвела до вбивства Юлія Цезаря, їх лідера за якого вони були ладні померти, але розчарувалися.

Ціна: 450 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 3 травня 18:00, 4 травня 14:00

На цій виставці ви зможете побачити квіти різних кольорів, роздивитися арт-композиції, створені майстрами, та поїсти на фуд-кортах.

Ціна: 250 грн. Квитки

Де: парк "Співоче", вул. Лаврська, 31

Коли: щодня протягом травня з 09:00

У цей вечір виступатимуть: Настя Зухвала, Ганна Кочегура, Наталя Скорик та Катя Федоркова.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 3 травня 18:30

Субота

На ярмарку будуть представлені: прикраси, косметика для хвостатих, вінтажні камери, рослини, книги за донат, тканині килими ручної роботи, свічки та аромати для дому, аксесуари, гострі соуси, шкарпеточки та шопери, бронзове лиття, вініли та одяг. Також буде можливість зробити портрет за донат та зібрати великодній кошик.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 4 травня з 14:00

Курені відкриають літню тересу, на якій запалюватиме гість з Франції - Yass та резиденти Aidentique, Diana Jo та Moojev.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 4 травня з 16:00

1990-ті мали всі шанси стати третім визначним періодом українського кінематографа. Для цього вистачало передумов, що супроводжували період ВУФКУ у 1920-ті та поетичне кіно у 1960-ті. Саме у 1990-х остаточно зникли цензурні обмеження, а українська держава відновила свою довгоочікувану незалежність. Проте, як і у 1920-х та 1960-х, період надій та ентузіазму був досить швидко обірваний. Цього разу глибокі економічні потрясіння призвели до повного занепаду кіноіндустрії та неможливості знімати. Так з'явилося велике покоління українських режисерів, позбавлених свого глядача.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: KINO42, Костянтинівська, 11/13

Коли: 4 травня 12:00

4-5 травня у парку "Муромець" проходитиме наметовий табір. У програмі сплав на човнах, ночівля у наметах та вечеря біля багаття.

Ціна: 800 грн. Квитки

Де: Парк "Муромець", біля прокату човнів Sup Kayak Club

Коли: 4 травня 12:00

Неділя

Проєкт має на меті відродити давні українські традиції святкування Великодня та показати мистецьку, пісенну, інструментальну, танцювальну і обрядову культуру цього свята. На події відбудеться Великодній концерт Хореї Козацької "Христос Воскрес! Воскресне Україна!", а також у дворі заповідника за участі фольклорних гуртів протягом для триватимуть весняні ігри, хороводи, звучатимуть весняні та великодні пісні, будуть представлені традиційні ігри з крашанками, а ще відбудеться спільна трапеза.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Національний заповідник "Софія Київська"

Коли: 5 травня 12:00

Фото: Broen, Рarfeniuk, Yass, парк Співоче, Настя Зухвала