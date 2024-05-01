“Бріджертони”, “Доктор Хто” та “Справжній чоловік”: 10 найцікавіших серіалів травня

У травні стрімінгові платформи готуються для глядачів декілька новинок, а також повернення вже культових серіалів, наприклад “Бріджертони”. Детальніше – в добірці БЖ.

Справжній чоловік

Дата виходу: 2 травня

В ролях: Джефф Деніелс, Даян Лейн, Білл Кемп, Люсі Лью, Том Пелфрі

1 сезон

Мінісеріал про магната, який стає банкрутом, засновано на однойменному романі американського журналіста та письменника Тома Вулфа. Головний герой – Чарлі, магнат нерухомості з Атланти, який раптово стикається з ворогами та відсутністю грошей. Його справу намагаються забрати собі місцеві корумповані бізнесмени, тож тепер Чарлі доведеться вигадати, як залишитися “на плаву”.

Татуювальник Аушвіцу

Дата виходу: 2 травня

В ролях: Гарві Кейтель, Мелані Лінскі

1 сезон

Історичний серіал, заснований на однойменному романі журналістки та письменниці Гетер Морріс, розповілає про долю єврейського в’язня Людвіга Соколова. Він мусив робити татуювання ідентифікаційних номерів на руках в’язнів у концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау. Попри жахливу ситуація, нелюдські умови, Людвіг не втратив надії і жаги до життя.

Темна матерія

Дата виходу: 8 травня

В ролях: Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі, Алісе Брага

1 сезон

В центрі сюжету науково-фантастичного трилеру, заснованого на одноименному романі письменника Блейка Крауча, – фізик Джейсон Дессен із Чикаго. Він опиняється в альтернативній версії свого життя з іншою родиною. Щоб повернутись до звичного життя, герой розпочинає пошуки викрадача, аби врятувати справжню сім’ю.

Голівудська королева аферистів

Дата виходу: 8 травня

1 сезон

Документальний серіал розповідає про “королеву аферистів”, яка виманювала гроші та експлуатувала людей, обіцяючи їм кар’єрні можливості. Її аферу досліджують приватні детективи та досвідчений журналіст-розслідувач Скотт Джонсон.

Бодкін

Дата виходу: 9 травня

В ролях: Шивон Каллен, Вілл Форте, Робін Кара

1 сезон

До невеличкого ірландського селища приїжджає команда журналістів-подкастерів. Вони планують розпочати розслідування загадкового зникнення людей, яке сталось багато років тому. В цій справі їм зустрічаються підозрілі місцеві жителі, які точно щось приховують.

Доктор Хто

Дата виходу: 10 травня

В ролях: Шуті Гатва, Міллі Гібсон

14 сезон

Науково-фантастичний серіал про мандрівника в часі повертається з 14-м сезоном і “оновленою” версією Доктора. На борту космічного корабля ТАРДІС опиниться Шуті Гатва та Міллі Гібсон, яка грає роль його супутниці. Разом вони вирушать назустріч новим пригодам.

Інтерв'ю з вампіром

Дата виходу: 12 травня

В ролях: Джейкоб Андерсон, Сем Рід, Бейлі Басс

2 сезон

Дія готичного горрору, заснованого на циклі романів "Вампірські хроніки" американської письменниці Енн Райс, розгортається у Луїзіані XIX століття. Вампір Луї де Пон дю Лак розповідає журналісту про своє життя та стосунки, які він мав у Новому Орлеані. Перший сезон серіалу припав до душі критикам і номінувався на премію “Сатурн”.

Бріджертони

Дата виходу: 16 травня

В ролях: Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Рут Геммелл

3 сезон

Події нового сезону серіалу, заснованого на циклі книг Джулії Квінн, розгортатимуться в Лондоні початку XIX століття. Окрім вже звичних балів, таємниць та змов, на глядачів чекатиме історія відносин між Пенелопою та Коліном. Сезон розділили на дві частини, які вийдуть з проміжком у місяць.

За межами

Дата виходу: 16 травня

В ролях: Джош Бролін, Імоджен Путс

2 сезон

Головний герой – Роял Ебботт, власник ранчо з Вайомінгу. Він знаходить дивну круглу і чорну пустку на одному зі своїх пасовищ. Через цю таємницю на ранчо з’являється дивна незнайомка, а у Ебботів зникає невістка.

Ерік

Дата виходу: 30 травня

В ролях: Бенедикт Кембербетч, Гебі Гоффманн

1 сезон

Дія драматичного міні-серіалу розгортається у Нью-Йорку у 1980-ті роки. Вінсент – лялькар, який створив популярне телешоу для дітей. Втім, його життя руйнується, коли зникає дев’ятирічний син Вінсента. Батько починає перебирати малюнки хлопчика, серед яких знайходить зображення маріонетки Еріка. Тепер герой прагне відтворити ляльку, щиро вірячи, що син повернеться, щойно побачить її на телебаченні.