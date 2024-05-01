В Урядовому кварталі Києва відкрили Klara Bakery&Cafe від пиріжкової “Тітки Клари”

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Наталія Габрух
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На вулиці Липській, в Урядовому кварталі Києва запрацювала пиріжкова “Тітка Клара” зі сніданками і кулінарією. Це новий формат мережі закладів Klara Bakery&Cafe від Klara Group.

Про це пише The Village Україна.

У меню, крім класичної випічки можна також знайти сніданки й кулінарію, зокрема булгур з овочами, курячі, рибні й свинні котлети, кус-кус і голубці.

Заклад знаходиться в старовинному будинку, а площа приміщення складає 160 м².

Ціни: пиріжок із телятиною — 39 грн, пиріжок із беконом і картоплею — 36 грн, котлета в тісті — 38 грн, пиріжок із персиком — 35 грн, вівсяна каша з ягідним соусом — 90 грн, англійський сніданок — 190 грн, круасан зі скремблом і беконом — 160 грн, курячий бульйон з куркою й лапшою — 90 грн, мелт з куркою — 160 грн

Адреса: вул. Липська, 12/7

Режим роботи: 08:00–21:00 (будні), 08:30–21:00 (вихідні)

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Опубліковано: 01 травня 2024
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