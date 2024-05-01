У Києві відремонтували дороги зі збитками у 10 млн гривень

У Києві під час ремонту доріг завдали 10 млн гривень збитків. Генеральному директору "Київавтодор" повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що директор приватного підприємства разом із генеральним директором "Київавтодор" та трьома співучасниками під час дії воєнного стану заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на капітальний та поточний ремонт доріг в Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

Для цього підозрювані забезпечили приватному підприємству перемогу під час проведення КК "Київавтодор", КП "ШЕУ Печерського району", КП "ШЕУ Подільського району" державних закупівель на ремонт доріг.

Після укладення договорів з вказаними комунальними підприємствами, підозрювані, використовуючи підконтрольне підприємство, забезпечили виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей, які використовувались в процесі виконання будівельних робіт, за значно завищеною вартістю. Окрім того, досудовим розслідуванням встановлена причетність вказаних осіб до заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення неякісного ремонту доріг.

За цим фактом усім підозрюваним повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.