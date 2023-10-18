MAKHNO Studio представили концепт зупинки-сховища з 3D-друку: як це виглядає

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Наталія Габрух
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Українська студія дизайну та архітектури MAKHNO Studio представила концепт зупинки-сховища з 3D-друку. Це відбулося на всеукраїнському архітектурно-будівельному форумі в рамках панелі з представниками уряду.

MAKHNO Studio разом із Благодійним Фондом «Обійми Нації» та компанією-розробником «3d technology UTU» створюють проєкт першої серійної зупинки-укриття, що захищатиме громадян від уламків під час ймовірних терористичних атак.

Проєкт здійснюється за допомогою 3D-друку. Це дасть змогу легко і швидко масштабувати його на всю територію України.

«Це історія про безпеку, адже найбільш вразливими люди лишаються на вулиці та на дорогах, де немає сховищ, підземок чи будь-яких доступних укриттів. Зупинка-сховище відкриватиметься автоматично під час тривоги (плануємо встановити там розумну систему) та слугуватиме надійним прихистком від уламків», — коментують MAKHNO Studio.

Зупинка буде виконана у форматі конструктора. Це може бути одночасно і сховище, і комерційне приміщення та зона очікування транспорту. Можна буде встановити будь-які з цих блоків або ж усі разом.

MAKHNO Studio підкреслюють, що враховували також естетику укриття. На відміну від інших сховищ ця зупинка доповнює та прикрашає міський ландшафт, не асоціюючись з війною.

Також 3D технологія дозволяє друкувати таку зупинку за дуже короткий термін, що вкрай важливо для ситуації в країні.

Наразі зупинка-сховище проходить випробування. Її перевіряють на стійкість, тестують різні суміші, шукають ідеальне співвідношення міцності та вартості. До того ж важливо, щоб проєкт відповідав всім нормативним актам та мав відповідні сертифікати.

Раніше ми писали, що на Київщині збудували одне з найбільших укриттів подвійного призначення

Фото: MAKHNO Studio.

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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