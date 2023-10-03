На Київщині збудували одне з найбільших укриттів подвійного призначення: фото

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Ірина Маймур
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У Юрівському ліцеї Гатненської громади відкрили одне з найбільших укриттів подвійного призначення. Там можуть одночасно перебувати 700 осіб.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Укриття займає площу 725 м² і має 2 окремі входи з різних боків. Один із них облаштували для осіб з особливими освітніми потребами.

У сховищі є 4 зали з необхідними меблями та інтерактивними комплексами, 3 кімнати для співробітників та великий коридор із місцями для сидіння.

Укриття обладнали сучасною протипожежною системою, WIFI, пожежним щитом, вогнегасниками, системою вентиляції, водопостачання та каналізації. Сховище має 6 санвузлів та 6 душових кабін. Його забезпечили запасами питної води, продуктів, медичними аптечками, ковдрами, спальними мішками, розкладачками й карематами.

До того ж для потреб ліцею та укриття придбали потужний генератор (75 кВт).

Фото: КОВА

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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