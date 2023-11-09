7 українських брендів, які створюють одяг і взуття з конопель

Конопляне волокно — одне з найміцніших натуральних доступних волокон. Його приємно носити до тіла, воно має антибактеріальні та сонцезахисні властивості, від природи стійке до плісняви. Ба більше, ще й дарує прохолоду влітку й зігріває взимку завдяки унікальним терморегулювальним властивостям.

Розповідаємо про 7 українських брендів, які виготовляють одяг та взуття з конопель.

Selera

Головна цінність для Selera — концепт slow fashion. Увесь без винятку одяг цього бренду — мінімалістичний, функціональний і з натуральних екологічних матеріалів.

Дизайнерка Валерія Семчук створює одяг із тканини з волокон кропиви й конопель, що використовували в традиційному українському ткацтві.

Папір для бірок бренду біорозкладний. Він містить насіння квітів, тож бірку можна посадити й виростити вдома чорнобривці або петунії.

Ціни: топ із конопель світло-коричневого кольору — 95€, світло-коричневий конопляний фартух — 95€

Де купити: на сайті; м. Київ, шопінг-простір KAPSULA (вул. Жилянська, 54); м. Одеса, iLAKMUS (вул. Академічна, 28)

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Hempful

Український бренд Hempful, заснований фотографкою Інною Постніковою, створює з органічно вирощених конопель дуже ніжні й тендітні речі. Одяг марки простий, комфортний і поза трендами та сезонами. Доглядати за ним легко, адже речі з конопель зовсім не зношуються.

У Hempful можна зібрати повноцінний базовий гардероб — у колекції бренду є сукні на особливий вечір, футболки, шорти, топи, штани, сорочки та худі.

Ціни: білі штани молочного кольору з конопель — 5300 грн, конопляна майка-топ молочного кольору — 1800 грн, конопляні блакитні шорти — 4300 грн

Де купити: на сайті

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TG Botanical

Бренд сталої моди TG Botanical заснувала українська дизайнерка Тетяна Чумак, надихнувшись довкіллям і ботанікою.

Команда марки виготовляє одяг із природних матеріалів, а саме — кропиви, льону й конопель. До того ж використовує експериментальні методи фарбування тканин рослинними пігментами. Речам бренду дарують свої кольори квіти пижми, цибулиння, корені марени, жолуді й зерна кави.

TG Botanical прагнуть створювати «вирощений одяг», який житиме вічно й передаватиметься з покоління в покоління. Серед наших фаворитів у бренда — жакет на підкладці з конопляного хутра, сукні та спідниці максі.

Ціни: жакет на підкладці з конопляного хутра — 21400 грн, пальто авангард на підкладці з конопляного хутра — 25900 грн

Де купити: на сайті ; м. Київ, бутік TG BOTANICAL (вул. Архітектора Городецького, 11Б); ЦУМ (вул. Хрещатик, 38)

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VISH

Український slow fashion бренд в’язаних речей ручної роботи VISH також виготовляє одяг і аксесуари з природних матеріалів.

Наприклад, їхній минулорічний дроп SVITANOK містить одяг, хустки й сумки із конопель, льону, шовку, рафії та бавовни. Натхненням для створення колекції стали спогади про літні канікули та дитинство, проведене в бабусі.

Ціни: шорти Svitanok білого кольору — 2160 грн, сорочка Svitanok білого кольору з в’язаними елементами — 5600 грн

Де купити: на сайті

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DevoHome

Спершу український бренд DevoHome створив натуральний плед із конопель. Потім до нього додали подушки з конопляним наповнювачем, ковдри з конопляного волокна, дитячий текстиль, дитячі ковдри й навіть одяг із конопель — шкарпетки, жилетки й сукні.

Зрештою марка створила інноваційний замінник тваринного хутра й першою у світі представила шубу з конопель. Зовні вона мало відрізняється від натуральної і має природний колір, що нагадує необроблену овчину. Конопляне хутро тепле й легше, ніж натуральне. До того ж такі шуби можна прати.

Наразі в асортименті бренду є не тільки одяг і текстиль, а й товари для кухні, аксесуари, штори та навіть повідки для тварин.

Ціни: помаранчeва шуба з конопляного хутра — 13625 грн, жилетка із конопляного хутра бежева з капюшоном — 6559 грн, стьобаний конопляний шарф-палантин із кишенею — 875 грн

Де купити: на сайті; м. Київ, вул. Весняна 34А

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Jo Hemp

Засновник бренду Jo Hemp Денис Бурдейний 20 років займається бізнесом на коноплях, однак до створення взуття прийшов не відразу. Спершу його підприємство займалося посівом конопель і виготовляло конопляні джгути й канати для мореплавства. Зрештою Jo Hemp потроху почало створювати текстиль і одяг, а згодом їхньою візитівкою стало взуття з технічних конопель.

Наразі бренд пропонує жіночі й чоловічі черевики, чоботи, кросівки, сліпони й кеди, виготовлені виключно вручну. Завдяки волокнистій структурі, тканина, виготовлена з конопляного волокна, чудово пропускає повітря. Це не дає ногам перегріватись у спеку та підтримує комфортну температуру.

Сьогодні у Jo Hemp можна купити не лишень одяг і взуття, а й устілки та продукти харчування, зокрема конопляну каву, олію та цукерки.

Ціни: чоловічі зимові кросівки Terra — 2499 грн, чоловічі утеплені чоботи Pride — 2499 грн, жіночі кросівки Lofy — 2299 грн

Де купити: на сайті

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InGreen

Бренд InGreen — український виробник із 20-річним стажем із міста Славутич. Раніше команда марки створювала екопродукцію лишень для експорту. Наразі ж придбати її може кожен українець.

В асортименті бренду — домашній та повсякденний одяг із льону та конопель, зокрема комфортні піжами й сорочки, шорти, штани та сукні на щодень.