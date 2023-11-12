На Троєщині та Чоколівці: 7 театрів Києва, про які ви не знали

Театри у Києві можна відвідати не лише у центрі міста, але і в спальних мікрорайонах, таких як ДВРЗ та Троєщина. Також у місті діють камерні театри, які є менш популярними, ніж театр Франка, чи Київська опера, проте які також вартують уваги.
Розповідаємо про сім театрів у різних районах Києва, куди можна піти за бажання наповнитись мистецтвом.
У вересні 2023 року на Троєщині відкрився перший професійний театр. Його заснував центр мистецтв "Новий український театр", до якого також входять "Театр на Михайлівській" і дитячий театр "Сонечко".
Простір театру на Троєщині камерний – лише до 40 місць. Тут ставлять комедії й драми для дорослих та денні вистави для дітей.
Адреса: вул. Градинська, 5
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Київський камерний театр "Дивний замок" на Єреванській після ребрендингу у 2021 році став "Театром на СОЛОм'янці". У репертуарі вистави за творами Івана Франка, Миколи Куліша, Василя Стуса та Вільяма Шекспіра. Також тут втілюють низку цікавих проєктів, як-то читання віршів у темряві під музичний супровід і ставлять сучасні дитячі вистави.
Адреса: вул. Єреванська, 11
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Англомовний театр у Києві ProEnglish Theatre бачить свою місію у створенні театральних подій для мультикультурного суспільства в Україні та розвитку креативного англомовного простору.
Усе почалось у 2014 році із заснування англомовної театральної студії під керівництвом Алекса Боровенського. А вже у 2018 році була поставлена перша вистава ProEnglish Theatre.
У афіші театру такі актуальні для київського глядача історії як The book of sirens про маленьку дівчинку Лізель, яка навчилася читати в бомбосховищі під час Другої світової війни та вистава Blooming про життєвий шлях до та після насильства, музику до якої написала Аліна Паш.
Сам театр розташований у підвальному приміщенні і може використовуватись як сховище у разі повітряної тривоги.
Адреса: вул. Сім'ї Бродських, 3
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Попри те, що "Театр Драматургів" розташований у центральній частині міста неподалік Поштової площі він ще не має такої популярності, як інші подільські театри.
Незалежний авторський театр був заснований у 2020 році групою драматургів, які головною цінністю називають тексти без "театральних шаблонів".
У виставі "Зроби мені тишу", наприклад, підіймаються теми окупації, біженства, розлуки. У процесі створення постановки команда навіть зверталась за консультаціями психотерапевтів, адже вистава "має на меті пропрацювати травматичні досвіди і вивільнити набуті страхи, тривоги та переживання".
Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 25 Г
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Єдиний в Україні державний академічний циганський театр має довготривалу історію та працює з 1994 року. Проте усі ці роки він залишається затишним камерним театром на трохи більше ніж 40 місць.
Програма виступів досить широка: вечори романсів при свічках, фантасмагорії, музичні комедії, фольклорні та драматичні вистави.
Адреса: просп. Перемоги, 38
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У спальному мікрорайоні ДВРЗ є будівля Центру Культури та Мистецтв 50-х років. Тут базується театр української традиції "Дзеркало", а також інколи ставлять вистави інші театральні групи, наприклад "Дикий театр".
В театрі на ДВРЗ можна подивитись комедію "У Києві, на Подолі", виставу "Мій бідний Фюрер", а також спектаклі для дітей.
Адреса: вул. Алматинська, 109
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Артпростір "Кінь в пальті" розташований в Петропавлівській Борщагівці. Тут регулярно ставлять вистави художні керівники таких київських театрів як "Театр на Солом’янці", "Театр на Михайлівській", "Театр Колесо".
В арткафе можна переглянути вистави для дітей та дорослих, а також відвідати акторську студію.
Адреса: вул. Львівська, 17, арткафе "Кінь у пальті"
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