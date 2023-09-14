На Троєщині відкривають перший професійний театр

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Ірина Маймур
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У Києві з’явиться новий мистецький простір «Театр на Троєщині».

Він розташується на вулиці Градинській, 5, пише «Лірум».

Зазначається, що це буде перший професійний театр на Троєщині із репертуаром для дітей та дорослих. На сцені закладу показуватимуть комедії та драми від Театру на Михайлівській, постановки для дітей від Театру «Сонечко» і вистави інших театрів.

На базі простору діятиме дитяча акторська студія. До того ж у театрі будуть організовувати майстер-класи, стендап-шоу, родинні свята і поетичні вечори.

Частину виручених із вистав коштів віддаватимуть на підтримку ЗСУ й волонтерських організацій, зокрема, до фонду «Мистецький український рух» (МУР), що допомагає дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених та багатодітних родин та дітям-переселенцям.

Офіційне відкриття театру заплановане на 16 вересня. У цьому місяці у просторі пройде вісім вистав. Купити квитки на них можна за посиланням.

Фото: «Театр на Троєщині»

Опубліковано: 14 вересня 2023
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