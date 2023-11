Дизайн української студії YOD Group у списку найкрасивіших ресторанів за версією «Премії Версалю»

Секретаріат «Премії Версалю» — the World Architecture and Design Award at UNESCO створив список найкрасивіших ресторанів світу. До списку ввійшов ресторан Buddha-Bar у Нью-Йорку, інтерʼєр якого розробила українська студія Yod Group. Про це студія Yod Group повідомила у соцмережах.

До списку «Премії Версалю» увійшли 108 закладів з усього світу. Заклади поділили три категорії: за інтерʼєрами, за екстерʼєрами й загальну. Buddha-Bar опинився серед 36 проєктів, які відзначили за найкращий інтерʼєр.

У 2022-му за цей ж інтерʼєр студія отримала премію Prix Versailles з архітектури й дизайну. Тоді проєкт нагородили як найкращий інтер’єр ресторану в Північній Америці. Yod Group стала першою українською студією, яка потрапила до числа переможців конкурсу.

Budha-Bar відкрили у 2021 році на Мангеттені. Перед дизайнерами стояло завдання переосмислити відомий бренд, адже перший заклад мережі почав працювати ще в 1994-му в Парижі.

Основною темою проєкту стала реінкарнація. Особливість закладу — чотириметрова статуя Будди зі скляних слябів.

Раніше ми писали , що 11 українських проєктів номіновано на головну архітектурну премію ЄС.