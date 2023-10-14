11 українських проєктів номіновано на головну архітектурну премію ЄС

226
Наталія Габрух
share share

11 українських проєктів номінували на головну архітектурну премію Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое.

Українську архітектурну студію Balbek Bureau номінували за проєкт MOT, або Module of Temporality («Модуль тимчасовості»). У лютому його розмістили на Контрактовій площі. Там проєкт працював три місяці. Пізніше MOT перевезли до Дніпра, згодом у Луцьк та Львів.

Простір складається з 27 контейнерів, які склали в двоповерхове приміщення. Всередині представлені роботи 25 художників з усього світу: скульптури, полотна, тощо. Також у MOT розмістили різноманітні інсталяції та аудіовізувальні роботи.

Номінації також отримав гастромаркет «Рейтарська Circle». Він розміщений у циліндричній будівлі колишньої поліклініки на вулиці Рейтарській.

Реставрувала будівлю команда Еміля Дервіша.

До лонглісту архітектурної премії ввійшли три українські проєкти для внутрішньо переміщених осіб: Co-Haty від Metalab, що облаштовує місця проживання для ВПО на заході України; 13 будинків для ВПО на Чернігівщині від District #1 й архітектора Олександра Петренка; модульні будиночки «Незламні матусі» у Львові від Sulykarchitects.

Серед інших номінантів:

  • ЖК «Клубне містечко 12» в Івано-Франківську від GaidArt та Atelier Architecture+;
  • торгово-офісний центр на площі Петрушевича у Львові від архітектурної студії Андрія Асанова;
  • клабхаус «Балтійська Хол» у Львові від Sheremeta Architects Group;
  • ЖК «Катеринославський» у Дніпрі від Filimonov & Kashirina Architects;
  • центр надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка від Anna Kyrii Architectural Projecting Group.

Раніше ми писали, що українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards.

Фото: Олег Бондаренко для Don’t Take Fake, «Рейтарська Circle», архітектурна премія Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое.

Опубліковано: 14 жовтня 2023
share share
У київському парку встановили готель для комах У київському парку встановили готель для комах WarFace Project: у Києві пройде виставка фотографа Віталія Юрасова WarFace Project: у Києві пройде виставка фотографа Віталія Юрасова На Контрактовій площі відкрився заклад Nunu: з шаурмою «нової хвилі» від київського шефа На Контрактовій площі відкрився заклад Nunu: з шаурмою «нової хвилі» від київського шефа «Укрзалізниця» запускає нове сполучення з Варшавою: коли почнуть курсувати потяги «Укрзалізниця» запускає нове сполучення з Варшавою: коли почнуть курсувати потяги Біля Велотреку відкривають франкофонний простір Musique de langue: з розмовними клубами та кавою Біля Велотреку відкривають франкофонний простір Musique de langue: з розмовними клубами та кавою «Злочин і… відбудова?»: у дворі пам’ятки на Рейтарській організують виставку, щоб привернути увагу до свавілля забудовників «Злочин і… відбудова?»: у дворі пам’ятки на Рейтарській організують виставку, щоб привернути увагу до свавілля забудовників Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області У Солом‘янському парку стався зсув землі: фото У Солом‘янському парку стався зсув землі: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.