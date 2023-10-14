11 українських проєктів номіновано на головну архітектурну премію ЄС

11 українських проєктів номінували на головну архітектурну премію Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое.
Українську архітектурну студію Balbek Bureau номінували за проєкт MOT, або Module of Temporality («Модуль тимчасовості»). У лютому його розмістили на Контрактовій площі. Там проєкт працював три місяці. Пізніше MOT перевезли до Дніпра, згодом у Луцьк та Львів.
Простір складається з 27 контейнерів, які склали в двоповерхове приміщення. Всередині представлені роботи 25 художників з усього світу: скульптури, полотна, тощо. Також у MOT розмістили різноманітні інсталяції та аудіовізувальні роботи.
Номінації також отримав гастромаркет «Рейтарська Circle». Він розміщений у циліндричній будівлі колишньої поліклініки на вулиці Рейтарській.
Реставрувала будівлю команда Еміля Дервіша.
До лонглісту архітектурної премії ввійшли три українські проєкти для внутрішньо переміщених осіб: Co-Haty від Metalab, що облаштовує місця проживання для ВПО на заході України; 13 будинків для ВПО на Чернігівщині від District #1 й архітектора Олександра Петренка; модульні будиночки «Незламні матусі» у Львові від Sulykarchitects.
Серед інших номінантів:
Раніше ми писали, що українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards.
Фото: Олег Бондаренко для Don’t Take Fake, «Рейтарська Circle», архітектурна премія Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое.