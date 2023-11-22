В Україну повернуть «скіфське золото», яке дев’ять років зберігалося в Нідерландах

Міністерство культури й інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про умови повернення експонатів Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики України.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Одна з них відома як «скіфське золото».

Представники Мінкульту подякували Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років і відмову від стягнення з української сторони вартості за зберігання експонатів.

З 2014 року колекції експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

Раніше ми писали, що на Полтавщині знайшли скіфське золото , якому 2600 років.

Фото: Міністерство культури й інформаційної політики України.