В Україну повернуть «скіфське золото», яке дев’ять років зберігалося в Нідерландах

45
Наталія Габрух
share share

Міністерство культури й інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про умови повернення експонатів Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики України.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Одна з них відома як «скіфське золото».

Представники Мінкульту подякували Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років і відмову від стягнення з української сторони вартості за зберігання експонатів.

З 2014 року колекції експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

Раніше ми писали, що на Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років.

Фото: Міністерство культури й інформаційної політики України.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 22 листопада 2023
share share
Власник книгарні-кавʼярні «Сенс» зацікавлений у купівлі «Квітів України» Власник книгарні-кавʼярні «Сенс» зацікавлений у купівлі «Квітів України» «Живі стіни»: у Києві шукають локацію для благодійного екопроєкту «Живі стіни»: у Києві шукають локацію для благодійного екопроєкту Київрада рекомендує уряду виділити гроші «Київміськбуду» для добудови проблемних ЖК Київрада рекомендує уряду виділити гроші «Київміськбуду» для добудови проблемних ЖК На Подолі відкрили заклад Union Bistro зі сніданками, вином та кавою На Подолі відкрили заклад Union Bistro зі сніданками, вином та кавою У Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко» У Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко» Білий борщ та гуцульські голубці: страви, які вразили Марко Черветті в Карпатах Білий борщ та гуцульські голубці: страви, які вразили Марко Черветті в Карпатах На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей На замку Річарда незаконно почали зводити надбудову: Департамент територіального контролю КМДА вже демонтує будівельний паркан На замку Річарда незаконно почали зводити надбудову: Департамент територіального контролю КМДА вже демонтує будівельний паркан
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.