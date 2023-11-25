Українські полярники випустили благодійний шеврон: гроші з продажу йтимуть на підтримку військових

Українські полярники запустили колаборацію з українським брендом «Яверета». Вони випустили шеврон з пінгвінами «Мрія про Антарктиду», щоб допомогти колегам на фронті.

Про це повідомляють у соцмережах Національного антарктичного наукового центру.

На шевроні зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисельнішими сусідами наших полярників. Ромби взяті з домашнього килима бабусі Юри, співзасновника «Яверета». Смужка геометричних фігур — з подільського килима, але в кольорах півдня планети. Авторка дизайну – Христина Дмитрук.

Шеврон «Мрія про Антарктиду» продається у парі з шопером. Ціна — 1000 гривень.

«500 грн з продажу кожного виробу йтимуть на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Будемо вдячні за підтримку такої цікавої ініціативи», — йдеться у повідомленні НАНЦ.

Раніше ми писали, що бренд Huru розробив нову модель рюкзака у колаборації зі Славою Балбеком , присвячену антарктичному центру.

Фото: НАНЦ.