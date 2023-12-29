В «Епіцентрі» на Оболоні відкрився корнер українських брендів Etnika Home

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Ірина Маймур
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В «Епіцентрі» на Оболоні розпочав роботу корнер Etnika Home від проєкту Made In Ukraine.

Це вже другий магазин мережі, пише The Village Україна.

В Etnika Home можна придбати меблі, текстиль, свічки, кераміку, дерев’яні вироби, постіль, косметику й килими тільки українських виробників.

Нині тут продають декор від 25 підприємців, майстрів та майстринь, але в майбутньому хочуть збільшити їх кількість до понад шістдесяти.

Etnika Home працює з 10:00 до 22:00 на другому поверсі «Епіцентру» на вулиці Полярна, 20Д.

Made in Ukraine – проєкт, що розпочався в лютому 2013 року. За 10 років було проведено 68 фестивалів та поп-ап сторів в Україні та за кордоном, в яких взяли участь понад 19000 учасників.

Раніше ми писали про перший попап Etnika Home від Made in Ukraine. Він відкрився в ТРЦ Gulliver.

Фото: The Village Україна/Etnika Home

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Опубліковано: 29 грудня 2023
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