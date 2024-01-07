На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка

Двохсотлітній вітряк відновили на Звенигородщині, що у Черкаській області.

Про це пише Суспільне.

За словами керівника громадської організації "Екологічний рух Черкащини" Вадима Льошенка, до робіт залучили майстрів, які володіють давніми знаннями відновлення млинів.

Йому також повернули крила, які пошкодив буревій. Щоб змайструвати потрібні вітрила, знадобилися особливі знання. Майстри втілили перший етап реконструкції. Надалі планують, щоб двохсотлітній вітряк запрацював.

Цей вітряк вже два століття височіє на межі трьох сіл. Він залишився єдиний вцілілий із 28.

"Неподалік урочище Гупалівщина, про яке згадав Тарас Григорович у своїй поемі "Гайдамаки". Тут він пас ягнята за селом. Власне, це стежки та місце дитинства Кобзаря", - розповіла директорка Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка" Людмила Шевченко.

На відновлення вітрил млина спрямували 300 тисяч гривень. Це кошти доброчинного фонду "МХП-Громаді".

Фото: Суспільне