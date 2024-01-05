У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований рф музей Шухевича: «Гроші потрібні військовим»

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Ірина Маймур
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У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований російською атакою дронів музей Шухевича.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Відбудовувати музей почнемо після Перемоги. Уже кілька меценатів звертались із пропозицією профінансувати відбудову. Дякуємо, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію», — зазначив мер.

Роботи на території музею Шухевича ще тривають. Нині завершують сканування завалів для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу.

«Завтра наші служби разом із фахівцями почнуть розбирати завали. Після цього ми оголосимо архітектурний конкурс. Прийом пропозицій та визначення переможця триватиме приблизно 2 місяці», — повідомив Садовий.

Унаслідок атаки було знищено 16 експонатів, які входили до Музейного фонду України. Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Андрій Садовий

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Опубліковано: 05 січня 2024
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