У Чикаго відкриється кав'ярня української ростерії SoloWay

Українська ростерія SoloWay відкриває кавʼярню в Чикаго.

Заклад матиме назву Soloway Coffee і запрацює 20 січня в Лінкольн-парку, повідомляє Eater.

Засновники ростерії — подружжя Артур та Ірина Юзвік. 2015 року вони відкрили в Тернополі кавову фабрику, а незабаром — дві кав’ярні Karma Kava.

У Чикаго українці відкриють клиноподібну кутову кавʼярню із мінімалістичним дизайном. Вона буде розрахована на 23 місця. Також планується відкрите патіо, яке вміщуватиме до 60 осіб.

Окрім кавових напоїв та чаю від чиказького Spirit Tea, в Soloway можна буде скуштувати випічку від місцевого виробника Дена Бейкера. Також у закладі пропонуватимуть сендвічі та сніданки.

Протягом п’яти років українське подружжя планує відкрити ще 10 закладів в Європі та США.

Раніше ми писали, що у Варшаві відкрився ще один Milk Bar спільно з мережею салонів краси G.Bar.

Фото: Eater