У Варшаві відкрився ще один Milk Bar спільно з мережею салонів краси G.Bar

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Валерія Гуржий
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У Варшаві відкрився другий заклад Milk Bar спільно з мережею салонів краси G.Bar.

У закладі є великий вибір сніданків, десертів, кави та чая.

Ціни: сніданок - 49 злотих, гранола з йогуртом - 22 злотих, тости з авокади з лососем - 40 злотих, солоний багет - 35 злотих, салат з ростбіф - 40 злотих, шоколадний торт без борошна - 29 злотих, батон лимонний - 15 злотих, мигдальний круасан - 20 злотих, чай від 12 злотих, кава від 12 злотих.

Графік роботи: 09:00-20:00

Де: Варшава, Nowogrodzka, 6–A

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Фото: Milk Bar

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Опубліковано: 15 січня 2024
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