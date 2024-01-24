Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023

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Ірина Маймур
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Проєкти чотирьох українських студій завоювали нагороди міжнародної премії в галузі дизайну International Design Awards 2023.

  • YOD GROUP

Студія YOD GROUP здобула «срібло» в номінації Hospitality Building Of The Year за HAY Boutique Hotel and SPA by Edem Family. Це п’ятизірковий готель на 40 номерів із двома ресторанами та SPA. З будівлі готелю відкривається панорамний вид на Карпати. Споруда органічно вписана в ландшафт і нагадує скелю з каскадами рослин.

Також YOD GROUP дістала «бронзу» в номінації Hospitality Interior Design за проєкт чайної One Tea Tree. Це заклад у центрі Києва, який переосмислює традиційну культуру споживання чаю. В інтер’єрі використали теплі ґрунтові кольори, натуральну штукатурку на стінах, дерево, фактурні поверхні, сучасні лаконічні меблі та картини сучасного українського художника Івана Грабка.

  • BOGDANOVA BUREAU

Студія здобула «срібло» в номінації Healthcare Architecture Design/Clinics за концепцію відбудови амбулаторії Макарова разом із фундацією KSE foundation. Концепція базувалася на об’єднанні архітектури з таким собі пам’ятником пам’яті. На емоційному рівні в інтер’єрі втілили три ключові ідеї: міцність як основу; біль як спогад; життя як паростки.

Також студія взяла «срібло» в номінації Commercial Interior Designs за проєкт мультибрендового магазина MUKHA у Відні. Фешн-стор розташований в історичній частині Відня. Магазин займає два поверхи. На першому поверсі розміщена барна стійка, на другому — рецепція з касою. Продумане зонування дає змогу відокремити частину простору для вечірок, презентацій, інтимних показів мод. Металеві сходи з’єднують поверхи з перилами відтінків від темно-фіолетового до оранжевого. Архітектори обрали мінімалізм і чисті лінії як нейтральний фон для одягу та аксесуарів, додавши нотку богеми через колір і текстуру.

  • BETWEEN THE WALLS

Проєкт квартири Marballoon, яку створила студія, отримав «срібло» в номінації Residential Interior Design/Other Residential Interior Design і «золото» в номінації Interior Designer Of The Year/Residential. Інтер’єр квартири має плавні й обтічні форми.

Їхній інший проєкт Microhome здобув «золото» в номінаціях Residential Architecture Design/Tiny Home і Hospitality Architecture Design/Tourism і «бронзою» в номінації Landscape Architecture Designs/Tourism. Microhome — мікробудинок у селі Ділове, призначений для молодої пари. У проєкті використано мармурову крихту із закритого місцевого кар’єру. Багато елементів інтер’єру виконують можуть трансформуватися: спальня перетворюється на вітальню, туалет — на душову.

Проєкт іншої квартири OLD&NEW отримав «бронзу» в номінаціях Sustainable / Green Interior Design/Sustainable Residential Private Home. В інтер’єрі приміщення поєднали вінтаж, мінімалізм і класику.

  • WOO FURNITURE

Меблевий бренд номінували в категорії Home Furniture за крісло PLAY. Воно має акцентну форму та деталь у формі бублика, що є спинкою.

International Design Awards — одна з найвідоміших премій у сфері дизайну. Щорічно журі обирає найкращі проєкти у напрямках: архітектура, інтер’єр, продуктовий, графічний та fashion-дизайн.

Раніше ми писали, що девʼять українських проєктів відзначили на міжнародному конкурсі Architecture MasterPrize 2023.

Фото: International Design Awards

Як вам проєкти-переможці?
Опубліковано: 24 січня 2024
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