Девʼять українських проєктів відзначили на міжнародному конкурсі Architecture MasterPrize 2023

На престижному міжнародному конкурсі Architecture MasterPrize 2023 відзначили дев’ять українських проєктів.

П’ять із них перемогли в основному конкурсі. Серед них:

HAY boutique hotel & SPA by Edem Family від You Group переміг у номінації Hospitality Architecture. Будівлю майстерно вписали в ландшафт. Вона скидається на скелю з каскадами рослин;

офіс в історичній будівлі на Шота Руставелі від TEMP PROJECT здобув перемогу в номінації Workplace Interior 2023. У проєкті студія намагалася поєднати Старий Київ, що проявляється в декоративній ліпнині, благородному візерунку паркету й масивних камінах, із сучасним Києвом, втіленим у творах сучасних українських авторів;

мансарда в «Будинку-монстрі» на Подолі від Яни Молодих перемогла в номінації Apartments Interior. У ній дизайнерка перетворила технічні недоліки мансардного приміщення в його переваги;

крісло UMI ВІД WOO від дизайнер Ростислава Сорокового стало першим у номінації Furnishing категорії Product Design Award 2023. Воно більше нагадує м’яку скульптуру, ніж меблі;

дизайни двох квартир від студії Between The Walls перемогли в номінації CONCEPTUAL INTERIOR. Перший інтерʼєр — OLD&NEW — поєднує кілька різних стилів без плавних переходів. В інтер’єрі другої квартири Marballoon підкреслюють неправильні форми на противагу ідеальній і загальноприйнятій формі кола. За дизайн квартир відповідала Вікторія Карієва.

У новій номінації премії Small Firm of the Year перемогла українська студія Yakusha за за підхід під назвою «новий дизайн», жвавий мінімалізм і зв’язок із природою, який спонукає не лише дивитися, але й відчувати.

Почесні відзнаки отримали BOGDANOVA BUREAU з її концептуальним шоурумом Mukha в історичній будівлі у Відні та Yod Group із київським HRAM BAR, який відкрили в липні 2023 року.

Премію Architecture MasterPrize проводять щорічно та відзначають найкращі проєкти з архітектури та інтер’єрного дизайну з усього світу.

Раніше ми писали, що одеський ресторан Tanu здобув премію Restaurant & Bar Design Awards за найкращий дизайн інтер'єру.

Фото: YOD Group, TEMP Project, Яна Молодих, Between The Walls, UMI ВІД WOO, BOGDANOVA BUREAU