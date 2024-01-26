Як змінився Cosmolot: допомога війську та культурний опір

Якщо раніше основним трендом у соціальних мережах були підсумки календарного року, то тепер в українців є нова тенденція. Ми підбиваємо підсумки чергового року, який проживаємо з військовим положенням. Майже два роки тому Україна отримала черговий масштабний виклик у своїй історії. Однак ми не поступилися свободою, принципами та нашою культурою.

Перемогу наближають усі. Усі ми об'єдналися задля підтримки нашої армії. І про це постійно у своїй рекламі нагадує Cosmolot.

Нові власники Космолот

Космолот – це перший в Україні легальний гемблінговий оператор. Працює він з 2021 року за ліцензією КРАІЛ на проведення та організацію онлайн-ігор казино. Цей документ підтверджує правомірність роботи підприємства.

Торгова марка належить ТОВ «Спейсикс» з 2020 року. Започаткував компанію Сергій Потапов, а сьогодні з'явився другий у Космолот господар — британський інвестор Арнульф Дамерау. Останній є господарем онлайн-казино Космолот із серпня 2023 року, купивши значну частину активів і ставши співвласником компанії.

Новий інвестор має доволі амбітні плани. Насамперед, коментуючи свої вкладення в український гральний бізнес, він наголосив на перспективності IT-галузі в нашій країні. Серед його глобальних планів є збільшення капіталізації бізнесу та вихід на міжнародні ринки.

Інвестиції, які Дамерау зробила для Космолота, вважаються стратегічними інвестиціями. Вони спричиняють масштабування компанії, а відповідно й збільшення підтримки економіки України, нові робочі місця та збільшення надходжень до держбюджету. А разом із прибутком автоматично збільшується і сума допомоги для фронту.

Соціальна відповідальність Cosmolot

Глобально компанія Cosmolot обрала у корпоративній відповідальності мілітарі-напрямок. Однак насправді цим все не обмежується.

Культурний опір

Космолот перетворює звичайну рекламу з комерційної на соціально важливу. Кожен ролик, випущений компанією, виконує хоча б одне завдання:

нагадує українцям про важливість нашого об'єднання;

нагадує про важливість донатів для війська;

допомагає позбутися залишків російської культури у суспільстві.

Всі ролики тепер перетворилися мало не на цікавий серіал, де спочатку основні ролі дісталися харизматичним чортам. Якщо 2022 року в цьому «ситкомі» були здебільшого сатиричні сюжети, то 2023-го до них додалися освітні. Так з'явився Соловеймен — новий персонаж, який звертає увагу на важливість української мови у суспільстві.

Власні ресурси Космолот використовує для впливу на українців. Це нагадування про важливість національної єдності та української культури, яку зараз росіяни намагаються знищити ракетними ударами, інформаційними вкидами та психологічними операціями.

Допомога війську

Cosmolot активно підтримує ЗСУ. За майже два роки повномасштабного вторгнення компанія витратила понад 130 млн. грн. на підтримку військових. Гемблінговий оператор зробив перший донат у фонд «Повернись живим» 23 лютого 2022 року — на тлі загальних переживань та поганих прогнозів. З того моменту розпочалася благодійна історія компанії.

Космолот спрямовує гроші на забезпечення окремих бригад та частин ЗСУ спорядженням, дрібною технікою, дронами, далекомірами, зарядними станціями та іншим обладнанням.

Серед власних ініціатив є платформа винаходів ного призначення Brave Inventors. Вона об'єднує розробників, інвесторів та замовників. Тут можуть без проблем знайти один одного експерти, волонтери та творці нової зброї чи пристосувань для фронту. Платформа створена для того, щоб допомагати ЗСУ: збирати донати на реалізацію цих проєктів для передачі потім військовим, оснащувати підрозділи новими товарами військового призначення.

У 2023 році компанія спромоглася реалізувати проєкт авіафлоту Cosmolot Airlines. Він складається з 50-ти ударних багаторазових БпЛА Punisher. Ці дрони можуть летіти відстань до 45 км, які швидкість перевищує 198 км/ч. Але головна відмінність дрону – стійкість до РЕБ, якою росіяни активно користуються на фронті. Завдяки цьому БпЛА можуть проникати в тил до ворога та знищувати командні пункти, склади боєприпасів.

Найкращим підтвердженням того, що Космолот у своїй благодійності перебуває на правильному шляху, є визнання військових. Так, компанія отримала від 74 ОРБ нагородну медаль, а від 72 ОМБР та Міноборони – подяки.

З початку повномасштабного вторгнення Cosmolot показав свою соціальну відповідальність. Компанія стала прикладом того, як бізнес може робити внесок у допомогу фронту та розвиток України.