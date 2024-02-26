Турецький донер, янтики та апельсиновий перець: Гід "Базаром на Лісовій"

Ми вже розповідали про те, які цікаві продукти можна знайти на Житньому та Столичному ринках , а цього разу вирушили в пошуках цікавого на "Базар на Лісовій".



"Базар на Лісовій" розпочав роботу в 2015 році. До цього два роки тривав процес розробки концепції та проєктування. Офер Керзнер, відомий ізраїльський бізнесмен та меценат, хотів відкрити зручний та сучасний ринок "нового покоління": поєднати комфортний для покупців простір та локальних крафтових виробників. З багатьма орендарями спілкувався особисто, шукав людей, які справді люблять свій продукт, а відтак зможуть гідно представити його покупцям.

За годину ми знайшли на Лісовому турецький донер та кримськотатарські янтики, курчат гриль та рульку, долму та "хріновину", збитень, буркун, десятки видів оливок та родзинок та спеції, про які навіть не чули раніше.

Збитень, буркун, перга, льодяники з прополісу

До першої зупинки йдемо на запах гарячого меду та прянощів. Так відчуття, що Різдво не скінчилося, а навколо не міський ринок, а святковий ярмарок.

В дерев’яному будиночку продають товари з сімейної пасіки на Чернігівщини. Крім меду з дикоросів у слоїках, продають ще й безліч напоїв на основі меду.

"Питні меди – це дуже давня традиція на цих землях, коріння якої можна знайти ще в часи Київської Русі. Ми готуємо справжню медовуху: це зброджений мед без додавання горілки або чогось такого.

Якщо медовуху підігріти і додати прянощі та ароматні трави, вийде збитень. Тай його готували сотні років на ярмарках, і саме так ми його готуємо зараз.

А влітку робимо 6 видів медового квасу: класичний, м’ятний, лимонний, з прополісом та шавлією", - охоче розповідають нам.

Чашка збитню коштує від 45 гривень. Ще в будиночку продають свічки, пилом та навіть льодяники з прополісом.

В ще одній "медовій точці" (з цієї ж пасіки), нам розповідають, що кожен мед кристалізується по-своєму: якщо мед з акації буде залишатися майже рідким та прозорим тривалий час, то в меду в диких квітів можуть утворитися кристали за кілька тижнів після того, як його відкачали з вулика.



Ще тут продається мед з лікарської рослини буркун та перга: пилок, який бджоли обробили ферментом. Говорять, що в ньому максимальна концентрація корисних речовин.



Окремо продаються великі брили воску: їх переважно купляють люди, які вдома власноруч роблять свічки або використовують віск для депіляції.

Товари з усього світу: Греція, Узбекистан, східні прянощі

Лавка з продуктами з Узбекистану нагадує казкову печеру зі скарбами: тут інжир, курага, сухофрукти всіх кольорів та відтінків… Тільки родзинок – 5 видів: тіньові, гірські, величезні "джамбо", родзинки без кісточок. Чорнослив зелений та копчений. Окремо продаються сушені груші та різні локальні продукти для узвару.

А ще є унабі. Він же зизифус або "китайський фінік": його радять заварювати як шипшину, він має безліч корисних властивостей.

В грецькому магазині очікувано продають величезну кількість оливкової олії, понад дюжину видів оливок (північні "халкідікі" та південні "каламата" з різними прянощами та додатками), а ще консервовану долму: "конвертики" з виноградного листя з різними начинками.

Окрема знахідка – лавка спецій від пана Мамура. Він – професійний шеф-кухар, який сам розробляє суміші спецій. В його магазині можна знайти такі суміші на всі випадки життя: для харчо та каррі, 3 види часнику, барбарис, грам масалу, декілька видів дорогоцінного шафрану та немелену куркуму.



Серед інших цікавих знахідок: апельсиновий перець, який Мамур радить до червоної риби та птиці. А також ділиться лайфхаком: якщо змішати якісну сіль (наприклад гімалайську), чорний перець і копчену паприку та натерти сумішшю свинячі реберця, то навіть приготовані на сковорідці вони смакуватимуть як шашлик.

Стріт-фуд: культовий кебаб, рулька та кримськотатарські янтики від "Софри"

На “Базарі на Лісовій” є відразу декілька надзвичайно популярних локацій з готовою їжею.

Перша – це культовий Turkish Kebab House, який працює з 2015 року і який став абсолютно зіркою ТікТоку. Люди з усього міста приїжджають сюди за донерами, як тут готують так само як в Стамбулі. Найбільш популярна страва – донер кебаб в булочці – коштує 140 гривень. Крім цього, тут готують плов, люля кебаби та шашлики.

Трохи далі знаходиться кримськотатарська "Софра": сюди треба приходити за чебуреками та янтиками.

Ще одна цікава локація: "Гриль від шефа". ЇЇ легко впізнати: біля фасаду є кумедні скульптури, а головне – величезний гриль, в якому смажаться курчата (до речі, на нижньому рівні печеться картопля в курячому жиру, і це дуже смачно).

Тут продають не тільки курку гриль. Здається, в меню є все: рулька, перепілка на мангалі, печені качки, різноманітна риба (від дорадо до корюшки), запечені на вугіллі, шашлики, кебаби, печений окорок, а ще солянка, котлети та ціла купа закусок та салатів.

М’ясо, сири, напівфабрикати

На ринку є магазин з сирами з усього світу ("Сирний сомельє"), а ще окремий простір, де сир варять безпосередньо на місці.

Неподалік працює м’ясний павільйон з лабораторією, що контролює якість, та магазин "Пирятинський фільварок": там продають не тільки вигодованих на натуральних кормах півнів, курей, качок, але й різноманітні напівфабрикати: голубці, котлети, фаршировані перці та ковбаси, як тут роблять "як себе", з м’яса та спецій без зайвих додатків.

Городина, соуси та домашні соління

Йдемо до тієї частини ринку, де господині продають те, що вирощують та готують власноруч. От як пані Надія: вона продає свої соління вже майже 20 років.

Вирощує все на городі в Броварському районі, а потім сама маринує чи ферментує. Тільки однієї квашеної капусти 3 види: різної кислоти.

"Салат з моркви та перцю, морква по-корейськи, селера, голубці, баклажани, бурячок, капуста натуральна… Все смачне", - розповідає пані Надія і пропонує все спробувати.

Поряд з нею – пані Галина. Сусідка та учениця пані Надії: "От як років 20 тому мене Надія навчила квасити капусту, з тих пір експериментую".



Асортимент неабиякий: перець солодкий та гострий, баклажани, різноманітне варення: з полуниці, чорниці, смородини… Та хіт продажів - "хріновина". Це сира аджика з перетертих томатів, болгарського перцю з великою кількістю хрону. Пані Галина розповідає, що це найкращий соус до печеної чи смаженої картоплі з салом.

У пані Ніни – великий магазин, в якому різноманітні фрукти та овочі, зокрема, й екзотичні.

Вона – з Донецької області. Коли почалася війна, вона залишилася без дому. Переїхала до Київської області, щоб почати життя майже з нуля. Спочатку відкрила на ринку маленьку точку з зелениною. Згодом вирішила розширятися: магазин ставав більшим, асортимент ширшим. Зараз у неї можна придбати все всі хурми до авокадо, а разом з пані Ніною працює її родина та найнята помічниця.

Адреса: вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 65

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Фото: Дзвінка Пінчук