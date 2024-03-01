Saint Javelin і фотограф Саша Маслов випустили фотокнигу з історіями військових та волонтерів

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Валерія Гуржий
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Фотограф Саша Маслов і Saint Javelin створили фотокнигу Saints, де документують історії людей під час повномасштабної війни.

Про це пише The Village Україна.

Видання містить понад 100 світлин й історій людей, які служать у ЗСУ та волонтерять. Багато героїв і героїнь цих історій загинули або вважаються зниклими безвісти.

30% прибутку від продажу книги на сайті Saint Javelin спрямують на закупівлю тактичного медичного обладнання для ЗСУ за ініціативою Світового конгресу українців Unite with Ukraine.

Фотокнига вже доступна для передзамовлення на сайті видавництва Ist Publishing і на сайті Saint Javelin.

Саша Маслов – український фотограф, який знімає для The New York Times, New York Magazine, Wall Street Journal Magazine, автор фотокниг Ukrainian Railroad Ladies (2020, "Основи"), Veterans: Faces of World War II (2017, Princeton Architectural Press) і Portrait Assignment (самвидав).

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 01 березня 2024
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