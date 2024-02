У Британії вийде книга про українську культуру

У британському видавництві Thames and Hudson вийде книга "The Art of Ukraine" української кураторки та арткритикині Аліси Ложкіної.

Про це пише "Детектор медіа".

Книга вийде в серії "World of Art" і являтиме собою кардинально скорочену та доопрацьовану версію її книги "Перманентна революція. Мистецтво України ХХ — початку ХХІ ст". До нового видання було додано розділ про мистецтво України часів початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, а також низку інших фрагментів.

На обладинці забражена робота Олександра Богомазова "Пилярі", яку надав Національний художній музей.

Фото: Аліса Ложкіна