У Британії вийде книга про українську культуру
У британському видавництві Thames and Hudson вийде книга "The Art of Ukraine" української кураторки та арткритикині Аліси Ложкіної.
Про це пише "Детектор медіа".
Книга вийде в серії "World of Art" і являтиме собою кардинально скорочену та доопрацьовану версію її книги "Перманентна революція. Мистецтво України ХХ — початку ХХІ ст". До нового видання було додано розділ про мистецтво України часів початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, а також низку інших фрагментів.
На обладинці забражена робота Олександра Богомазова "Пилярі", яку надав Національний художній музей.
Фото: Аліса Ложкіна
Опубліковано: 06 лютого 2024