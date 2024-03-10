У Чорнобилі знайдено черв’яків, стійких до радіації: вони допоможуть у лікуванні раку

Мікроскопічні черв’яки, які живуть у високорадіоактивному середовищі Чорнобильської зони відчуження не реагують на радіоактивне опромінення.

Про це пише New Atlas.

В дослідженні, проведеному командою з Університету Нью-Йорка, увага була зосереджена на вивченні мікроскопічних черв'яків, які піддавались впливу високих рівнів радіації майже протягом 40 років після аварії на атомній електростанції. Що стало несподіванкою для науковців, так це відсутність доказів генетичного ушкодження, спричиненого радіацією. Дослідники вважають, що їхні відкриття мають потенціал сприяти подальшим дослідженням у сфері онкології.

Щоб глибше зрозуміти це явище, дослідницька група звернула увагу на вивчення нематод — маленьких черв'яків з простими геномами та високою швидкістю репродукції, що робить їх зручними об'єктами для дослідження базових біологічних процесів.

Дослідницька група, оснащена лічильниками Гейгера та засобами захисту, зібрала сотні екземплярів нематод з різних місць Зони відчуження, що піддавались різному ступеню радіаційного опромінення. Згодом ці зразки були доставлені до Університету Нью-Йорка, де їх спершу заморозили, а потім провели їх детальний аналіз.

У своєму дослідженні група зосередилась на конкретному типі нематод Oscheius Tipulae. Вони провели секвенування геному 15 черв'яків з Чорнобильської зони та порівняли їх з геномами черв'яків з інших регіонів. В результаті дослідники не знайшли доказів радіаційного ушкодження у геномах черв'яків з Чорнобиля.

Отримані результати зовсім не свідчать про безпеку Чорнобиля, але вони демонструють, що нематоди виявили набагато більшу стійкість, ніж припускалося до цього. Автори дослідження вважають, що їх відкриття надають уявлення щодо можливостей відновлення ДНК, які можуть варіюватися серед різних особин.

Крім того, дослідницька група вказує на значущість своєї роботи для онкологічних досліджень, зокрема, для вивчення причин, чому в деяких осіб із генетичною схильністю до раку хвороба розвивається, тоді як в інших – ні.

Раніше ми писали, що у вовків з Чорнобильської зони розвинулася стійкість до раку через радіацію.

Фото: з відкритих джерел