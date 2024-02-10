У вовків з Чорнобильської зони розвинулася стійкість до раку через радіацію

Згідно з дослідженням, вовки, які блукають у вільній від людей Чорнобильській зоні відчуження, схоже, розвинули стійкі до раку геноми, які можуть стати ключовими для допомоги людям у боротьбі зі смертельною хворобою.

Про це пише New York Post.

Кара Лав, еволюційний біолог і екотоксиколог з лабораторії Шейна Кемпбелла-Стетона в Прінстонському університеті, вивчала, як вовки еволюціонували, щоб вижити в радіоактивному середовищі, і представила свої висновки.

У 2014 році Лав і її колеги поїхали в Чорнобильську зону відчуження і одягли на диких вовків GPS-нашийники, оснащені радіаційними дозиметрами. Вони також взяли кров у тварин, щоб зрозуміти їхню реакцію на радіацію, що викликає рак.

Вони дізналися, що вовки піддаються впливу 11,28 міліберів радіації щодня протягом свого життя — це більш ніж у шість разів перевищує дозволену норму безпеки для людей.

Дослідники виявили, що імунна система чорнобильських вовків схожа на імунну систему хворих на рак, які проходили курс радіаційного лікування.

Лав визначила конкретні ділянки геному вовка, які, здається, стійкі до підвищеного ризику раку.

Дослідження може стати ключовим для вивчення того, як генні мутації у людей можуть збільшити шанси вижити від раку — перевернувши сценарій багатьох відомих генних мутацій, таких як BRCA, які викликають рак.

Дослідження в останні роки було припинено у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше ми писали, що Агентство Banda отримало нагороду Epica Awards 2021 за логотип Чорнобиля, який зникає.

Фото: New York Post