У ЖК "Файна Таун" на Нивках відкрилася кав'ярня Filtrofil
У ЖК "Файна Таун", що на Нивках відкрилася кав’ярня Filtrofil - це вже другий заклад мережі.
Це кав‘ярня формату to go від Андрія Гуневського – співвласника кав’ярні й магазину рослин "Хай росте" та засновника Feat Coffee. Тут пропонують фільтр-каву, матчу та мілкшейки, є можливість замовити напої на рослинному молоці. З їжі пропонують десерти та горіхи Eat My Nuts.
Ціни: еспресо – 60 гривень, капучино – 65 гривень, чай – 80 гривень, какао – 90 гривень, лимонад – 90 гривень, мілкшейк– 90 гривень.
Графік роботи: пн-пт 8:00–21:00 сб-нд 09:00–21:00
Де: вулиця Салютна, 2
Фото: The Village Україна
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Опубліковано: 11 березня 2024
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