«Віденську кав'ярню» у Львові оштрафували за незаконну прибудову до пам’ятки архітектури

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Ірина Маймур
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У Львові «Віденську кав'ярню» на проспекті Свободи, 12 оштрафували на 170 тис. грн за встановлення склопакетів на терасі.

Таким чином власники фактично створили незаконну прибудову в приміщенні пам'ятки архітектури, повідомляє Департамент містобудування ЛМР.

«На початку січня 2024 року Львівська міська рада підписала Постанову про фінансові санкції за порушення закону «Про охорону культурної спадщини». За цією постановою, відомий львівський заклад «Віденська кав'ярня» оштрафовано на 170 тисяч гривень. Причина – «умисне доведення кав'ярні, яка є пам'яткою архітектури, до руйнації», – йдеться у повідомленні.

Раніше за приписами управління охорони історичного середовища власник мав демонтувати склопакети на терасі, однак через суд домігся скасування цього рішення. Тоді представники «Віденської кав'ярні» виграли суд першої інстанції та апеляцію. Проте торік справа потрапила у Верховний Суд України, який задовольнив скаргу Львівської міськради та скерував на повторний розгляд справу про демонтаж конструкцій.

Нагадаємо, «Віденська кав'ярня» розташована на території історичного ареалу Львова, в зоні ЮНЕСКО і в об'єкті культурної спадщини – у будинку, що є пам'яткою архітектури.

Раніше ми писали, що у Львові мешканці будинку замінили історичні двері на пластикові.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 23 січня 2024
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