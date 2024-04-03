Велика розпаковка на Хрещатику: хто готує і навіщо

Якби киян запитали, де найприємніше провести час у Києві, що б вони порадили? Зараз, напевно, Золоті ворота – з культовою Рейтарською, трендовими закладами і шоурумами українських брендів. Або Поділ, сповнений спогадів. Ще, можливо, ВДНГ, де в будь-яку пору року панує особлива, трохи фестивальна атмосфера.

А якщо б ми спитали про те саме 20 років тому? Відповідь була б одна – Хрещатик. Для жителів міста Хрещатик був чимось на кшталт вітальні, по-святковому вбраної, повної гостей. Та по-особливому затишної, коли після уходу гостей лишаєшся у ній сам, наодинці з чашкою какао і сутінками.

А що, якби Хрещатик знову став тим самим “домом для киян”? Чому б і ні. Українські та глобальні бренди задалися метою повернути Хрещатику статус “дому” та знову зробити його улюбленою локацією киян. До комьюніті на Хрещатику готовий долучитися IQOS, що готується до переїзду свого флагманського магазину на Хрещатик, 17 (колишнє приміщення Miniso). Це, мабуть, і так усі помітили – на час переїзду та підготовки до відкриття будівлю закрили гігантською дизайнерською коробкою, символом переїзду.

Всередині розташується двоповерховий спейс IQOS. На першому поверсі – брендовий магазин з повним асортиментом продукції та супутніми сервісами. А на другому буде той самий затишок, який оцінять містяни – коворкінг, стилізований під квартиру (звісно, тільки для повнолітніх). Замість офісних столів та стільців – зручне ліжко, м’які крісла та, навіть робоче місце в душовій. З вікон відкривається панорамний вид на весняний Хрещатик. Проте всередині тихо, затишно, завжди буде швидкісний вайфай і кава-корнер від мережі ТУТ БУДЕ.

Відкриття першого поверху Спейсу заплановане на початок квітня, а новосілля у коворкінгу – на травень. За оновленнями можна слідкувати на сайті бренду та його в соціальних мережах.