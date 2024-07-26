У Запоріжжі запрацював перший експериментальний МАФ-укриття: фото

У Запоріжжі запрацював перший експериментальний МАФ-укриття.

Про це повідомило видання “061”.

Перше швидкоспоруджуване бетонне сховище для торгівлі встановили в центрі міста 9 місяців тому.

МАФ складається з двох частин: місця для торгівлі, де продають каву та чай, та безпосередньо укриття. Це найпростіше сховище, яке має захистити від уламків.

Укриття має два окремих входи. Всередині встановили декілька лавочок, є розетки. Воно розраховане на 24 людини. На вході облаштували електронний замок, завдяки якому двері відчинятимуться під час тривоги.

Укриття облаштували за рахунок бізнесу. Рішення про подальше встановлення подібних кіосків-укриттів прийматимуть на основі відгуків жителів міста.

Фото: “061”